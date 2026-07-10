एक्सप्लोरर
कितने पर्सेंट लोगों के पढ़े-लिखे होने पर पूर्ण साक्षर बनता है कोई राज्य, कैसे होती है इसकी गिनती?
हाल ही में उत्तराखंड को छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है. चलिए जानें कि किसी राज्य को पूर्ण साक्षर होने का दर्जा कैसे मिलता है और इसे किन पैमानों पर घोषित करते हैं.
उत्तराखंड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत वयस्क साक्षरता के कड़े मानकों को पार करते हुए शत-प्रतिशत साक्षर राज्य बनने का एतिहासिक गौरव हासिल कर लिया है. राज्य ने तय सीमा से आगे निकलते हुए 98.7 प्रतिशत की शानदार साक्षरता दर्ज की है. इस कामयाबी के बाद अब उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है. इस उपलब्धि के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का असली पैमाना आखिर है क्या? आइए समझें.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 10 Jul 2026 04:30 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
कितने पर्सेंट लोगों के पढ़े-लिखे होने पर पूर्ण साक्षर बनता है कोई राज्य, कैसे होती है इसकी गिनती?
जनरल नॉलेज
6 Photos
आसमान से गिरने के बाद गोल क्यों हो जाती हैं बारिश की बूंदे, क्या है इसके पीछे का साइंस
जनरल नॉलेज
8 Photos
छुट्टियों में जाना है अंतरिक्ष? जानिए कितने करोड़ में मिल रहा है स्पेस का टिकट और कैसे होगी बुकिंग!
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या रात को जंगल में लगे पेड़ भी करते हैं आपस में बात? जान लीजिए इसके पीछे का सच
जनरल नॉलेज
8 Photos
लेडीज फर्स्ट का असली ठिकाना हैं ये देश! टॉप-10 कंट्रीज, जहां आबादी में पुरुषों से आगे महिलाएं
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
ऑस्ट्रेलिया के पास है सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार, फिर भी क्यों नहीं बनाया पाया परमाणु बम?
जनरल नॉलेज
जिस मशहद में खामनेई को गया दफनाया, वहां कितने हिंदू रहते हैं? यहां किसकी आबादी सबसे ज्यादा?
जनरल नॉलेज
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है राज्यसभा चुनाव, इसके लिए कितनी फीस लगती है?
जनरल नॉलेज
कितने दिन चल सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध का दूसरा दौर, जानें ट्रंप के पास कितना वक्त?
Advertisement
जनरल नॉलेज
8 Photos
कितने पर्सेंट लोगों के पढ़े-लिखे होने पर पूर्ण साक्षर बनता है कोई राज्य, कैसे होती है इसकी गिनती?
जनरल नॉलेज
6 Photos
आसमान से गिरने के बाद गोल क्यों हो जाती हैं बारिश की बूंदे, क्या है इसके पीछे का साइंस
शिवाजी सरकार
Opinion