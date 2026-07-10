कितने पर्सेंट लोगों के पढ़े-लिखे होने पर पूर्ण साक्षर बनता है कोई राज्य, कैसे होती है इसकी गिनती?

व्यावहारिक रूप से किसी भी समाज में 100 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना नामुमकिन होता है. इसके पीछे का मुख्य कारण समान में मौजूद अत्यधिक वृद्धावस्था, गंभीर बीमारियां या मानसिक व बौद्धिक अक्षमता जैसी गंभीर चुनौतियां हैं. इसी लिए 95 फीसदी का व्यवहारिक मानक तय किया गया है.