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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकितने पर्सेंट लोगों के पढ़े-लिखे होने पर पूर्ण साक्षर बनता है कोई राज्य, कैसे होती है इसकी गिनती?

कितने पर्सेंट लोगों के पढ़े-लिखे होने पर पूर्ण साक्षर बनता है कोई राज्य, कैसे होती है इसकी गिनती?

हाल ही में उत्तराखंड को छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है. चलिए जानें कि किसी राज्य को पूर्ण साक्षर होने का दर्जा कैसे मिलता है और इसे किन पैमानों पर घोषित करते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 10 Jul 2026 04:30 PM (IST)
हाल ही में उत्तराखंड को छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है. चलिए जानें कि किसी राज्य को पूर्ण साक्षर होने का दर्जा कैसे मिलता है और इसे किन पैमानों पर घोषित करते हैं.

उत्तराखंड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत वयस्क साक्षरता के कड़े मानकों को पार करते हुए शत-प्रतिशत साक्षर राज्य बनने का एतिहासिक गौरव हासिल कर लिया है. राज्य ने तय सीमा से आगे निकलते हुए 98.7 प्रतिशत की शानदार साक्षरता दर्ज की है. इस कामयाबी के बाद अब उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है. इस उपलब्धि के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का असली पैमाना आखिर है क्या? आइए समझें.

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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तय नियमों के अनुसार, किसी भी राज्य को तकनीकी रूप से पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए वहां की 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल आबादी का न्यूनतम 95 प्रतिशत साक्षर होना जरूरी है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तय नियमों के अनुसार, किसी भी राज्य को तकनीकी रूप से पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए वहां की 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल आबादी का न्यूनतम 95 प्रतिशत साक्षर होना जरूरी है.
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व्यावहारिक रूप से किसी भी समाज में 100 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना नामुमकिन होता है. इसके पीछे का मुख्य कारण समान में मौजूद अत्यधिक वृद्धावस्था, गंभीर बीमारियां या मानसिक व बौद्धिक अक्षमता जैसी गंभीर चुनौतियां हैं. इसी लिए 95 फीसदी का व्यवहारिक मानक तय किया गया है.
व्यावहारिक रूप से किसी भी समाज में 100 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना नामुमकिन होता है. इसके पीछे का मुख्य कारण समान में मौजूद अत्यधिक वृद्धावस्था, गंभीर बीमारियां या मानसिक व बौद्धिक अक्षमता जैसी गंभीर चुनौतियां हैं. इसी लिए 95 फीसदी का व्यवहारिक मानक तय किया गया है.
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भारत सरकार ने उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता की इस योग्यता को बेहद साफ तौर पर पारिभाषित किया है. इसके तहत केवल अपना नाम लिख लेना ही साक्षर होने की निशानी नहीं होती है.
भारत सरकार ने उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता की इस योग्यता को बेहद साफ तौर पर पारिभाषित किया है. इसके तहत केवल अपना नाम लिख लेना ही साक्षर होने की निशानी नहीं होती है.
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साक्षर होने का असली मतलब है कि संबंधित शख्स को किसी भाषा को समझकर पढ़ने, उसे सही तरीके से लिखने और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बुनियादी जोड़-घटाना यानि बेसिक गणित की व्यावहारिक समझ होनी चाहिए.
साक्षर होने का असली मतलब है कि संबंधित शख्स को किसी भाषा को समझकर पढ़ने, उसे सही तरीके से लिखने और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बुनियादी जोड़-घटाना यानि बेसिक गणित की व्यावहारिक समझ होनी चाहिए.
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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन वयस्कों को मुख्यधारा में लाना है जो बचपन में किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा हासिल करने से पूरी तरह से वंचित रह गए थे. इस साक्षरता दर की गिनती और प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से अंजाम देते हैं.
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन वयस्कों को मुख्यधारा में लाना है जो बचपन में किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा हासिल करने से पूरी तरह से वंचित रह गए थे. इस साक्षरता दर की गिनती और प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से अंजाम देते हैं.
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इसके लिए शिक्षा विभाग के कर्मी घर-घर जाकर सर्वे करते हैं और औपचारिक शिक्षा से छूटे हुए निरक्षर वयस्कों की सूची तैयार करते हैं. इन चिन्हित लोगों को बुनियादी पढ़ाई-लिखाई का प्रशिक्षण देने के बाद एक विशेष मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन कराया जाता है.
इसके लिए शिक्षा विभाग के कर्मी घर-घर जाकर सर्वे करते हैं और औपचारिक शिक्षा से छूटे हुए निरक्षर वयस्कों की सूची तैयार करते हैं. इन चिन्हित लोगों को बुनियादी पढ़ाई-लिखाई का प्रशिक्षण देने के बाद एक विशेष मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन कराया जाता है.
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जब इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर राज्य का आंकड़ा 95 प्रतिशत को पार कर जाता है तो राज्य सरकार केंद्र को आधिकारिक प्रस्ताव भेजती है. इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कड़े प्रमाणन के बाद ही किसी राज्य को पूर्ण साक्षर होने का दर्जा देते हैं.
जब इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर राज्य का आंकड़ा 95 प्रतिशत को पार कर जाता है तो राज्य सरकार केंद्र को आधिकारिक प्रस्ताव भेजती है. इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कड़े प्रमाणन के बाद ही किसी राज्य को पूर्ण साक्षर होने का दर्जा देते हैं.
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आधुनिक समय को देखते हुए साक्षरता के दायरे में सिर्फ अक्षरों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवनोपयोगी कौशल को भी प्रमुखता से जोड़ा गया है. इस डिजिटल युग में नए साक्षरों को अक्षरों के साथ-साथ बुनियादी डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता की भी समझ दी जाती है.
आधुनिक समय को देखते हुए साक्षरता के दायरे में सिर्फ अक्षरों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवनोपयोगी कौशल को भी प्रमुखता से जोड़ा गया है. इस डिजिटल युग में नए साक्षरों को अक्षरों के साथ-साथ बुनियादी डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता की भी समझ दी जाती है.
Published at : 10 Jul 2026 04:30 PM (IST)
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