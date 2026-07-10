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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद

दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद

Narottam Mishra News: दतिया उपचुनाव की घोषणा के बाद नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था. वो इस सीट से तीन बार विधायक चुने गए.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 10 Jul 2026 08:13 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में होने वाले दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा. अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर समर्थकों ने भारी विरोध किया. NH44 को कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा दिया. दतिया में बीजेपी के कार्यालय को भी बंद कर दिया गया. नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव के लिए टिकट तक खरीद लिया था. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम चुनाव हार गए थे. लेकिन जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ, वो क्षेत्र में एक्टिव हो गए थे. इस सीट से वो तीन बार विधायक रह चुके हैं. दतिया सीट को बीजेपी का 'गढ़' माना जाता है. 

30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे

बीजेपी के अनुसार, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी मिलने के बाद इस सीट से उम्मीदवार के तौर पर तिवारी का नाम घोषित किया गया. दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 30 जुलाई को होगा और परिणाम 3 अगस्त को घोषित किया जाएगा. 

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राजेंद्र भारती के अयोग्य होने से सीट खाली

यह सीट धोखाधड़ी के एक मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को अदालत द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता के लिए उनके अयोग्य होने से खाली हुई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के उस मामले में भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें 1998 और 2011 के बीच गैर-कानूनी तरीके से ब्याज का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया था. भारती की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति मनोज जैन ने कहा, ‘‘हम इसे खारिज कर रहे हैं.’’ 

निचली अदालत ने दो अप्रैल को, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष भारती को इस मामले में तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. यह मामला मध्य प्रदेश के दतिया से संबंधित है. मामले को पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि बचाव पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने के प्रयास किये जाने का दावा किया गया था.

Input By : PTI

About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 10 Jul 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Narottam Mishra MP News Breaking News Abp News
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