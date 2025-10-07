ये हैं पटना के 5 सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, जान लें इनके पास कितना सारा पैसा?

पटना के रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो एक ही नाम जुबान पर आता है और वह नाम है अनिल अग्रवाल का. हम वेदांता ग्रुप के मालिक की बात कर रहे हैं. पटना में पैदा हुए अनिल आज करोड़ों के मालिक हैं. साल 2024 के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 14790 करोड़ रुपये है. इन्हें मेटल किंग के नाम से भी जाना जाता है.