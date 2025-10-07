हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं पटना के 5 सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, जान लें इनके पास कितना सारा पैसा?

ये हैं पटना के 5 सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, जान लें इनके पास कितना सारा पैसा?

Patna Richest People: मुकेश अंबानी की बेशुमार दौलत के बारे में तो खूब जानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं पटना के सबसे रईस लोग और उनके पास कितना पैसा है?

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 07 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Patna Richest People: मुकेश अंबानी की बेशुमार दौलत के बारे में तो खूब जानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं पटना के सबसे रईस लोग और उनके पास कितना पैसा है?

भारत में सबसे अमीर लोगों के नाम हर कोई जानता है. लोग इनके बारे में किताबों से लेकर अखबारों तक हर जगह पढ़ते और सुनते रहते हैं. आए दिन ये किसी न किसी कारण से चर्चा में भी रहते हैं. क्या आप जानते हैं कि भारत के कई अमीर लोग पटना में भी हैं?

क्यों हैरान रह गए न. आइए आज आपको बताते हैं बिहार की राजधानी पटना के उन लोगों के बारे में, जिनके पास बेशुमार दौलत है. साथ ही, बताएंगे इनकी नेटवर्थ भी, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.
क्यों हैरान रह गए न. आइए आज आपको बताते हैं बिहार की राजधानी पटना के उन लोगों के बारे में, जिनके पास बेशुमार दौलत है. साथ ही, बताएंगे इनकी नेटवर्थ भी, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.
पटना के रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो एक ही नाम जुबान पर आता है और वह नाम है अनिल अग्रवाल का. हम वेदांता ग्रुप के मालिक की बात कर रहे हैं. पटना में पैदा हुए अनिल आज करोड़ों के मालिक हैं. साल 2024 के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 14790 करोड़ रुपये है. इन्हें मेटल किंग के नाम से भी जाना जाता है.
पटना के रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो एक ही नाम जुबान पर आता है और वह नाम है अनिल अग्रवाल का. हम वेदांता ग्रुप के मालिक की बात कर रहे हैं. पटना में पैदा हुए अनिल आज करोड़ों के मालिक हैं. साल 2024 के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 14790 करोड़ रुपये है. इन्हें मेटल किंग के नाम से भी जाना जाता है.
दूसरे नंबर पर बासुदेव नारायण सिंह हैं, जो दिवंगत संप्रदा सिंह के चचेरे भाई हैं. इनका नाम भी पटना के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है. एल्केम लैबोरेटरीज के प्रेसिडेंट बासुदेव नारायण सिंह की नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर यानी 12600 करोड़ रुपये है.
दूसरे नंबर पर बासुदेव नारायण सिंह हैं, जो दिवंगत संप्रदा सिंह के चचेरे भाई हैं. इनका नाम भी पटना के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है. एल्केम लैबोरेटरीज के प्रेसिडेंट बासुदेव नारायण सिंह की नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर यानी 12600 करोड़ रुपये है.
तीसरे स्थान पर आते हैं रवींद्र किशोर सिन्हा. इन्हें आर.के. सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है. आर.के. सिन्हा करोड़पति व्यवसायी के साथ-साथ राजनीतिज्ञ, समाजसेवी और पत्रकार भी हैं. ये सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज कंपनी के फाउंडर भी हैं. इनकी नेटवर्थ 650 मिलियन डॉलर यानी 5300 करोड़ रुपये है.
तीसरे स्थान पर आते हैं रवींद्र किशोर सिन्हा. इन्हें आर.के. सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है. आर.के. सिन्हा करोड़पति व्यवसायी के साथ-साथ राजनीतिज्ञ, समाजसेवी और पत्रकार भी हैं. ये सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज कंपनी के फाउंडर भी हैं. इनकी नेटवर्थ 650 मिलियन डॉलर यानी 5300 करोड़ रुपये है.
महेंद्र प्रसाद इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं. Aristo Pharmaceuticals कंपनी के फाउंडर महेंद्र प्रसाद किंग महेंद्र के नाम से भी मशहूर हैं. लंबे समय तक राज्यसभा सांसद रहे महेंद्र प्रसाद की नेटवर्थ 4000 करोड़ रुपये है.
महेंद्र प्रसाद इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं. Aristo Pharmaceuticals कंपनी के फाउंडर महेंद्र प्रसाद किंग महेंद्र के नाम से भी मशहूर हैं. लंबे समय तक राज्यसभा सांसद रहे महेंद्र प्रसाद की नेटवर्थ 4000 करोड़ रुपये है.
पांचवें नंबर पर रमेश कुमार सिन्हा आते हैं. बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रमेश कुमार शर्मा लोकसभा चुनावों में सबसे अमीर उम्मीदवार थे. इनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ डॉलर से 13 करोड़ डॉलर के बीच है.
पांचवें नंबर पर रमेश कुमार सिन्हा आते हैं. बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रमेश कुमार शर्मा लोकसभा चुनावों में सबसे अमीर उम्मीदवार थे. इनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ डॉलर से 13 करोड़ डॉलर के बीच है.
इसके अलावा पटना में कई और करोड़पति लोग भी हैं. इनमें से कई बिहार राज्य के सबसे अमीर लोगों में भी शामिल हैं.
इसके अलावा पटना में कई और करोड़पति लोग भी हैं. इनमें से कई बिहार राज्य के सबसे अमीर लोगों में भी शामिल हैं.
Published at : 07 Oct 2025 03:18 PM (IST)
PATNA BIHAR Top 5 Rich People Of Patna Rich People In Bihar

