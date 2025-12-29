आवाज एक मैकेनिकल वेव है. इसका मतलब है कि यह हवा, पानी या ठोस जैसी किसी भी मीडियम के कणों के वाइब्रेट होने से चलती है. धरती पर हवा के मॉलेक्युल्स इन वाइब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं. इस वजह से आवाज, कमरों शहरों और जगह पर फैलती है. लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इस वजह से उन वाइब्रेशन को आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होता.