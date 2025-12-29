हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sound In Space: अंतरिक्ष में कहां तक ट्रैवल करती है हमारी आवाज, कहां खत्म होता है धरती से निकला साउंड?

Sound In Space: अंतरिक्ष में कहां तक ट्रैवल करती है हमारी आवाज, कहां खत्म होता है धरती से निकला साउंड?

Sound In Space: किसी भी चीज की आवाज के ट्रैवल करने की एक निश्चित सीमा होती है. आइए जानते हैं कि धरती से निकली आवाज अंतरिक्ष में कहां तक ट्रेवल कर सकती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Dec 2025 12:59 PM (IST)
Sound In Space: किसी भी चीज की आवाज के ट्रैवल करने की एक निश्चित सीमा होती है. आइए जानते हैं कि धरती से निकली आवाज अंतरिक्ष में कहां तक ट्रेवल कर सकती है.

Sound In Space: हम अक्सर सोचते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में धमाकों या फिर आवाजों की गूंज सुनते होंगे. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. धरती पर पैदा हुई आवाज हमारे ग्रह से बाहर निकालने के बाद ज्यादा दूर तक नहीं जाती. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में हमारी आवाज कहां तक ट्रेवल कर सकती है और धरती से निकला साउंड कहां जाकर खत्म होता है.

आवाज एक मैकेनिकल वेव है. इसका मतलब है कि यह हवा, पानी या ठोस जैसी किसी भी मीडियम के कणों के वाइब्रेट होने से चलती है. धरती पर हवा के मॉलेक्युल्स इन वाइब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं. इस वजह से आवाज, कमरों शहरों और जगह पर फैलती है. लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इस वजह से उन वाइब्रेशन को आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होता.
आवाज एक मैकेनिकल वेव है. इसका मतलब है कि यह हवा, पानी या ठोस जैसी किसी भी मीडियम के कणों के वाइब्रेट होने से चलती है. धरती पर हवा के मॉलेक्युल्स इन वाइब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं. इस वजह से आवाज, कमरों शहरों और जगह पर फैलती है. लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इस वजह से उन वाइब्रेशन को आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होता.
जैसे-जैसे आप धरती की सतह से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फियर काफी ज्यादा पतला होता जाता है. ऊंचाई के साथ हवा का दबाव और डेंसिटी कम हो जाती है. यही वजह है कि आवाज की तरंगे तेजी से अपनी ताकत को खो देती हैं.
जैसे-जैसे आप धरती की सतह से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फियर काफी ज्यादा पतला होता जाता है. ऊंचाई के साथ हवा का दबाव और डेंसिटी कम हो जाती है. यही वजह है कि आवाज की तरंगे तेजी से अपनी ताकत को खो देती हैं.
Published at : 29 Dec 2025 12:59 PM (IST)
