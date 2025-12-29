इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार (29 दिसंबर 2025) को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है. इस बैठक में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे. इसके तहत पुराने हथियारों का अपग्रेड, नए आधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी विकास होगा. सरकार ने यह फैसला भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए लिया है.

इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की बढ़ेगी क्षमता

भारतीय सेना के लिए आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, MRSAM मिसाइलें, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MRLS) के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट गोला-बारूद और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम Mk-II की खरीद के लिए AoN को मंजूरी दी गई.

इंडियन एयर फोर्स के लिए, ऑटोमैटिक टेक-ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, एस्ट्रा Mk-II मिसाइल, फुल मिशन सिमुलेटर और SPICE-1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट वगैरह की खरीद के लिए AoN को मंजूरी दी गई.

T-90 टैंक और MI-17 हेलीकॉप्टर होगा अपग्रेड

इसके साथ ही T-90 टैंक और MI-17 हेलीकॉप्टर के मॉर्डनइजेशन पर भी मुहर लगी है. डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट (DPSU) करीब 200 T-200 टैकों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जाएगा. इससे टैंकों की ताकत बढ़ेगी. MI-17 हेलीकॉप्टर का मिड-लाइफ अपग्रेड होगा, जिससे उसकी ऑपरेशनल तैयारी और बढ़ेगी.

भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MRSAM) की खरीद को मंजूरी मिली है. इससे हवा और समुद्र दोनों में भारत की ताकत बढ़ेगी. इसके अलावा भारत SPICE-1000 बम इजरायल से खरीदेगा, जो बहुत सटीक हमला करता है.

भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत बढ़ेगी

भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत को बढ़ाने के लिए 20 किलोमीटर तक मार करने वाली गाइडेड पिनाका रॉकेट्स के डेवलपमेंट को भी मंजूरी मिली है. इसकी खासियत ये होगी कि इसे 45 किमी और 80 किमी रेंज वाली पिनाका लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिनाका रॉकेट्स ने पाकिस्तान में काफी तबाही मचाई थी. यही कारण है कि अब इसके डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सीडीएफ आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है.

