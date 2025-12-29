हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Prehistoric Animals: डायनासोर के साथ धरती पर आये थे ये जानवर, अब तक हैं जिंदा

Prehistoric Animals: डायनासोर के साथ धरती पर आये थे ये जानवर, अब तक हैं जिंदा

Prehistoric Animals: धरती पर आज भी कुछ ऐसे जानवर मौजूद हैं जो डायनासोर के समय में भी मौजूद थे. आइए जानते हैं कौन से हैं वे जानवर.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Dec 2025 07:27 PM (IST)
Prehistoric Animals: धरती पर आज भी कुछ ऐसे जानवर मौजूद हैं जो डायनासोर के समय में भी मौजूद थे. आइए जानते हैं कौन से हैं वे जानवर.

Prehistoric Animals: जब भी हम डायनासोर के जमाने की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी दुनिया आती है जो लाखों साल पहले खत्म हो गई. लेकिन पृथ्वी पर आज भी कई ऐसे शानदार जीव मौजूद हैं जो डायनासोर के साथ ही धरती पर थे. आइए जानते हैं कौन से हैं वे जानवर.

1/6
मगरमच्छों का वंश लगभग 240 मिलियन साल पुराना है. उनकी अर्ध जलीय जीवन शैली, कवच वाली त्वचा और शक्तिशाली जबड़ों ने उन्हें बड़ी विनाशकारी घटनाओं से बचने में मदद की.
मगरमच्छों का वंश लगभग 240 मिलियन साल पुराना है. उनकी अर्ध जलीय जीवन शैली, कवच वाली त्वचा और शक्तिशाली जबड़ों ने उन्हें बड़ी विनाशकारी घटनाओं से बचने में मदद की.
2/6
वैज्ञानिकों के तर्क के मुताबिक पक्षी डायनासोर हैं. वे थेरोपोड डायनासोर से विकसित हुए हैं. इसी समूह में टायरेनोसॉरस रेक्स भी शामिल था. खोखली हड्डियां, पंख और विशबोन जैसी खासियत आधुनिक पक्षियों को उनके डायनासोर पूर्वजों से जोड़ती हैं.
वैज्ञानिकों के तर्क के मुताबिक पक्षी डायनासोर हैं. वे थेरोपोड डायनासोर से विकसित हुए हैं. इसी समूह में टायरेनोसॉरस रेक्स भी शामिल था. खोखली हड्डियां, पंख और विशबोन जैसी खासियत आधुनिक पक्षियों को उनके डायनासोर पूर्वजों से जोड़ती हैं.
Published at : 29 Dec 2025 07:27 PM (IST)
Dinosaurs Living Fossils Prehistoric Animals

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

