रुपाल गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा ने अभी तक रजनी के पेपर्स पर साइन नहीं किया है. इधर, शादी का दिन आ चुका है. आने वाले एपिसोड में वरुण और भारती की शादी हो जाएगी.

इस शादी के दौरान रजनी को इमोशनल ड्रामा करते हुए देखा जाएगा. वहीं, अनुपमा एक बार फिर से रजनी की बातों में फंसती हुई दिखाई देगी. शो में अब तो रजनी की बेटी प्रेरणा की भी एंट्री हो चुकी है. हालांकि, वो रजनी को थोड़ा भी भाव नहीं देती है. वो बस अनुपमा के ईर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आती है.

इतना ही नहीं उसकी वजह से जल्द ही प्रेम और राही के बीच भी गलफहमियां शुरू होने वाली है. क्योंकि, उसने प्रेम पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया है और ये बात राही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है. वहीं, अपकमिंग एपिसोड में राही और प्रेम के बीच जबरदस्त रोमांस देखने को मिल रहा है.

राही और प्रेम के रिश्ते पर मंडराया खतरा

लेकिन, इनके रिश्ते पर एक तरह से नहीं बल्कि कई तरफ से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है.दरअसल, दिवाकर ने ठान लिया है कि वो राही को अपना बनाकर रहेगा, फिर उसे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े. राही को अकेला देख दिवाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है.

हालांकि, तभी प्रेम वहां पहुंच जाता है. दिवाकर की प्रेम खूब पिटाई करता है. ऐसे में वो ड्रामा करने लगता है और कहता है कि अब मैं कभी राही के आस-पास नजर नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो. राही भी प्रेम से उसे छोड़ने को कहती है और दिवाकर वहां से भाग जाता है. लेकिन, प्रेम के मन में चल रहा होता है कि ये वापस जरूर आएगा, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला. दूसरी तरफ दिवाकर अब प्रेम को रास्ते से हटाने की प्लानिंग में लगा हुआ है.

