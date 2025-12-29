"इंडिया ही अच्छा था" भारत से फ्रांस गया युवक, पांच गुना महंगी गैस पर रोया रोना तो यूजर्स ने किया रिएक्ट

आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के रोजमर्रा के जीवन की सच्चाई भी सामने ला रहा है. कभी महंगाई का दर्द, कभी विदेश और भारत के फर्क की चर्चा, तो कभी युद्ध के असर की जमीनी हकीकत. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में फ्रांस में रहने वाला एक भारतीय शख्स गैस सिलेंडर की कीमतों की तुलना भारत और फ्रांस के बीच करता नजर आता है. उसकी बातें सुनकर लोग हैरान भी हैं और भारत की सुविधाओं को लेकर गर्व भी महसूस कर रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है.

फ्रांस में रह रहे भारतीय ने रोया गैस सिलेंडर का रोना

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक भारतीय व्यक्ति, जो फिलहाल फ्रांस में रहता है, वहां की महंगाई की असल तस्वीर दिखाता है. वीडियो में शख्स साफ तौर पर कहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद से यूरोप में गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं. वह बताता है कि फ्रांस में 13 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर करीब 5000 रुपये में मिल रहा है, जबकि भारत में लगभग 14 से 15 किलो का गैस सिलेंडर करीब 1000 रुपये के आसपास पड़ता है.

बोला, होम डिलीवरी की भी नहीं है सुविधा

वीडियो को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए शख्स गैस सिलेंडर को तौलता हुआ भी दिखाता है. वह वजन दिखाते हुए कहता है कि यह सिलेंडर करीब 13 किलो का है और इसके लिए उसे इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ रही है. इसके बाद वह भारत और फ्रांस की सुविधाओं का फर्क भी बताता है. शख्स कहता है कि भारत में गैस सिलेंडर घर तक डिलीवर हो जाता है, लेकिन फ्रांस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है. वहां लोगों को खुद दुकान या गोदाम पर जाकर सिलेंडर उठाना पड़ता है और उसे अपने वाहन से घर तक लाना होता है.

यूजर्स बोले, भारत आ जाओ वहां क्यों रह रहे हो

वीडियो को rajinfrance नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भारत जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...भाई वहां की करेंसी को भारत से क्यों तोल रहे हो, वहां के हिसाब से कितने का ये बताओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई भारत आ जाओ इतनी दिक्कत है तो, वहां क्यों रह रहे हो.

