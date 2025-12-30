हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका

IND W VS SL W: श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भारतीय महिला टीम की नजरें क्लीन स्वीप पर होगी. तिरुवनंतपुरम में होने वाले अंतिम मुकाबले में श्रीलंकाई टीम सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 30 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

India Women Vs Sri Lanka Women T20I Series 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार यानी 30 दिसंबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम में होने वाले पांचवें और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज करके पांच मैच की श्रृंखला में 5-0 से क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी. ये श्रृंखला अगले साल (2026) जून-जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. श्रीलंका के खिलाफ वर्तमान श्रृंखला के बाद, भारतीय महिला टीम विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तीन-तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी.

हरमनप्रीत कौर ने दिया बयान

भारतीय टीम 2024 में टी20 विश्व कप में ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी लेकिन इसके बाद उसने अपनी शैली में बदलाव किया और अधिक आक्रामकता अपनाई जिससे उसे अनुकूल परिणाम मिले. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'ये श्रृंखला हम सभी के लिए शानदार रही. पिछले विश्व कप के बाद हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि हमें अपने स्तर को ऊपर उठाना होगा और टी20 में अधिक आक्रामक होकर खेलना होगा.'

शेफाली वर्मा ने इस सीरीज में किया प्रभावित

शुरुआती तीन मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे बल्लेबाजों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ी. इन मैच में हालांकि आक्रामक अंदाज में खेलने वाली शेफाली वर्मा ने प्रभावित किया है. भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय उसकी फील्डिंग है. वो अभी तक इस विभाग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है. पिछले मैच में भी टीम इंडिया ने दो कैच छोड़े और स्टंपिंग का एक मौका गंवाया.

रेणुका सिंह ठाकुर ने इस सीरीज में की शानदार वापसी

भारतीय टीम के लिए इस श्रृंखला में कई सकारात्मक पहलू भी रहे. तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने एक साल के अंतराल के बाद इस प्रारूप में सफल वापसी की, वहीं हमेशा भरोसेमंद रहने वाली दीप्ति शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने भी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया है. इस 20 वर्षीय गेंदबाज ने अभी तक श्रृंखला में 5.73 की इकॉनमी रेट से चार विकेट लिए हैं.

इस सीरीज में शेफाली वर्मा ने 3 अर्धशतक जड़ा 

बल्लेबाजी में शेफाली ने शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने अब तक चार मैचों में तीन अर्धशतक बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 185.82 का है. भारतीय टीम के लिए एक और बड़ी राहत उपकप्तान स्मृति मंधाना का फॉर्म में वापसी रही. बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 48 गेंद पर 80 रन बनाए और वह अपनी इस लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी.

 शेफाली और स्मृति ने किया रिकॉर्डतोड़ साझेदारी

शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने चौथे मैच में आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 92 गेंदों में 162 रन की साझेदारी की थी जो महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की तरफ से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. भारत ने पिछले मैच में ऋचा घोष को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा और इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने महज 16 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाकर इस फैसले को सही साबित किया.

भारत और श्रीलंका ने बनाया अपना टी20 इंटरनेशनल का बड़ा स्कोर 

पहले तीन मैच कम स्कोर वाले रहे, लेकिन चौथे मैच में खूब रन बने तथा भारत और श्रीलंका दोनों ने इस प्रारूप में अपना अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया. भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर दो विकेट पर 221 रन बनाए. श्रीलंका ने भी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन आखिर में वे छह विकेट पर 191 रन ही बना पाई. बल्लेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन से निश्चित तौर पर श्रीलंका का आत्मविश्वास बढ़ा होगा. श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने पिछले मैच में 37 गेंदों में 52 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों से भी उपयोगी योगदान की जरूरत है.

इस सीरीज के लिए दोनों टीम इस प्रकार हैं:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेववंडी, मल्की मदारा.

मैच शाम सात बजे शुरू होगा.

Published at : 30 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Smriti Mandhana Shefali Verma Richa Ghosh HARMANPREET KAUR CRICKET IND W VS SL W
