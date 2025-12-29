हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHappy New Year 2026: 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नया साल, जानें कब से शुरू हुई यह प्रथा

Happy New Year 2026: 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नया साल, जानें कब से शुरू हुई यह प्रथा

Happy New Year 2026: हम सभी 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर 1 जनवरी को ही क्यों नया साल मनाया जाता है और यह प्रथा कब से शुरू हुई.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Dec 2025 06:30 PM (IST)
Happy New Year 2026: हम सभी 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर 1 जनवरी को ही क्यों नया साल मनाया जाता है और यह प्रथा कब से शुरू हुई.

Happy New Year 2026: हर साल दुनिया 1 जनवरी को नए साल का स्वागत करती है. लेकिन इस तारीख को हमेशा से साल की शुरुआत नहीं माना जाता था. यह परंपरा हजारों सालों में फैली पुरानी राजनीति, कैलेंडर सुधारों और धार्मिक बहसों का ही नतीजा है. आइए जानते हैं कब से शुरू हुई यह परंपरा.

पुराने रोम में सबसे शुरुआती कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे. इसी के साथ साल 1 मार्च को शुरू होता था जो वसंत खेती और युद्ध के मौसम से जुड़ा हुआ था. त्योहार, सैन्य अभियान और नागरिक कर्तव्य सभी इस मार्च आधारित कैलेंडर के मुताबिक ही आयोजित किए जाते थे.
पुराने रोम में सबसे शुरुआती कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे. इसी के साथ साल 1 मार्च को शुरू होता था जो वसंत खेती और युद्ध के मौसम से जुड़ा हुआ था. त्योहार, सैन्य अभियान और नागरिक कर्तव्य सभी इस मार्च आधारित कैलेंडर के मुताबिक ही आयोजित किए जाते थे.
लगभग 700 ईसा पूर्व रोमन राजा नूमा पोम्पिलियस ने कैलेंडर में जनवरी और फरवरी को जोड़ा. काफी बाद 153 ईसा पूर्व में रोमन सीनेट ने आधिकारिक तौर पर राजनीतिक वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी को कर दी. ताकि नए चुने गए अधिकारी पहले पदभार संभाल सके और बाकी सैन्य अभियानों की तैयारी कर सकें.
लगभग 700 ईसा पूर्व रोमन राजा नूमा पोम्पिलियस ने कैलेंडर में जनवरी और फरवरी को जोड़ा. काफी बाद 153 ईसा पूर्व में रोमन सीनेट ने आधिकारिक तौर पर राजनीतिक वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी को कर दी. ताकि नए चुने गए अधिकारी पहले पदभार संभाल सके और बाकी सैन्य अभियानों की तैयारी कर सकें.
Published at : 29 Dec 2025 06:30 PM (IST)
New Year Eve New Year 2026 Happy New Year 2026 Nav Varsh

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

