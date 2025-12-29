हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?

JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?

JEE Advanced 2026 Schedule: जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, परीक्षा 17 मई 2026 को दो पेपर में आयोजित होगी. आइए जानते हैं जेईई एडवांस्ड पूरी डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Dec 2025 03:58 PM (IST)
आईआईटी में पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की (IIT Roorkee) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड 2026 यानी JEE Advanced 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. इसी परीक्षा के जरिए देश के सभी आईआईटी में बीटेक समेत अन्य अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला मिलता है. ऐसे में जो छात्र लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है.

आईआईटी रुड़की की ओर से जारी सूचना के अनुसार, JEE Advanced 2026 का आयोजन 17 मई 2026, रविवार को किया जाएगा. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और एक ही दिन में दो पेपर लिए जाएंगे. परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर उपलब्ध हैं. उम्मीदवार वहां जाकर पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
JEE Advanced 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया अप्रैल 2026 में शुरू होगी. जो उम्मीदवार JEE Main 2026 में क्वालिफाई करेंगे, वे 23 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से 2 मई 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. वहीं विदेशी नागरिक, OCI और PIO उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 2 मई 2026 तक चलेगी.

आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क जमा करना भी जरूरी होगा. शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 4 मई 2026 रात 11:59 बजे तय की गई है. तय समय पर फीस जमा नहीं करने पर आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा.

एडमिट कार्ड कब मिलेगा
JEE Advanced 2026 का एडमिट कार्ड 11 मई 2026 सुबह 10 बजे से डाउनलोड किया जा सकेगा. उम्मीदवार 17 मई 2026 दोपहर 2:30 बजे तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि समय रहते इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें.

कैसे होगी परीक्षा
JEE Advanced 2026 परीक्षा एक ही दिन में दो पेपर में आयोजित होगी.

  • पेपर-1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा.
  • पेपर-2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लिया जाएगा.

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए दोनों पेपर देना जरूरी है. अगर कोई उम्मीदवार केवल एक पेपर देता है, तो उसे रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाएगा. प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा.

कौन दे सकता है JEE Advanced 2026
JEE Advanced 2026 में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे, जो JEE Main 2026 में टॉप 2.5 लाख रैंक के अंदर होंगे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से JEE Main 2026 का आयोजन दो सत्रों में किया जाएगा. पहला सत्र 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक और दूसरा सत्र 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक होगा. दोनों सत्रों के प्रदर्शन के आधार पर JEE Advanced के लिए पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी.

Published at : 29 Dec 2025 03:26 PM (IST)
