हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी

दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी

Fog in North India: यूपी, बिहार से लेकर असम तक कोहरे की चादर बिछ गई है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हवाई यात्रा पर पड़ा है. इंडिगो और स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस कंपनियों ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 29 Dec 2025 11:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देशभर में इस वक्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सोमवार की रात यूपी, बिहार से लेकर असम तक कोहरे की चादर बिछ गई है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हवाई यात्रा पर पड़ा है. इंडिगो और स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस कंपनियों ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है. एयरलाइंस ने कहा कि खराब मौसम और कोहरे की वजह से उड़ानों के संचालन में बाधा हुई.

एअर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सोमवार (29 दिसंबर, 22025) को पोस्ट करते हुए कहा, 'दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, दरभंगा, पटना, गुवाहाटी और बागडोगरा सहित कई शहरों में संभावित खराब मौसम के कारण सभी प्रस्थान और आगमन और उनसे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं.' एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करते रहें.

इंडिगो एयरलाइन ने जारी की एडवायजरी

इस बीच, इस महीने की शुरुआत में हुई बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने की स्थिति से जूझ रही इंडिगो एयरलाइन ने भी सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को एक टैवल एडवाइजरी जारी की. एयरलाइन ने कहा कि देर रात में कोहरा बनने की संभावना है, जो अगले दिन सुबह तक बना रह सकता है, जिससे कई हवाई अड्डों पर दृश्यता कम हो जाएगी.’

इंडिगो ने कहा, ‘पूर्वानुमान को देखते हुए उड़ान संचालन पर कुछ असर पड़ सकता है और परिस्थितियों के मुताबिक संचालन में बदलाव के कारण कुछ देरी हो सकती है. हम सतर्क बने हुए हैं और मौसम पर लगातार नजर रखे हुए हैं, ताकि आपकी यात्रा जितनी हो सके सुचारू रूप से हो सके.’

एयरलाइन ने यह भी कहा कि कम दृश्यता के कारण तड़के सुबह सड़कों पर ट्रैफिक भी प्रभावित हो सकता है. इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें.

नए अपडेट्स के लिए फ्लाइट्स के स्टेटस चेक करते रहें- इंडिगो

इंडिगो ने कुछ घंटे पहले किए एक पोस्ट में कहा था कि देहरादून के आसपास शाम का कोहरा फिर से छाने लगा है, जिसके कारण उड़ानों की गति धीमी हो रही है. एयरलाइन ने कहा, ‘हमारी टीमें एयरपोर्ट पर यात्रियों की सहायता कर रही हैं और स्थिति अनुकूल होते ही उड़ान को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहीं हैं. कृपया नए अपडेट्स अपनी फ्लाइट्स की स्टेटस की जांच करते रहें.’

यह भी पढ़ेंः इंडिगो एयरलाइंस ने पायलटों को दी खुशखबरी! भत्तों में की बढ़ोतरी, जानें कब से लागू होंगे नए नियम?

Published at : 29 Dec 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
SpiceJet Air India Delhi Airport Ayodhya INDIGO SNOWFALL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
Advertisement

वीडियोज

UP News: सांसद Ravi Kishan पर CM Yogi की फिर तंज भरी टिप्पणी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Bharat Ki Baat: 2026 से पहले नफरत 'भारत छोड़ो'! | Tripura student Angel Chakma’s death
Bollywood News: दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना की अचानक एग्जिट पर बढ़ा विवाद, निर्देशक अभिषेक पाठक का खुला चैलेंज (29.12.2025)
Sandeep Chaudhary: Unnao Case को लेकर क्या है राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Kuldeep Sengar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
बॉलीवुड
Ikkis Screening: 'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
शिक्षा
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
ट्रेंडिंग
"इंडिया ही अच्छा था" भारत से फ्रांस गया युवक, पांच गुना महंगी गैस पर रोया रोना तो यूजर्स ने किया रिएक्ट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget