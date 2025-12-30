BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 

मुंबई के भांडुप में सोमवार (29 दिसंबर) की रात BEST बस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए. जांच में अब तक जो सामने आया है, वह हैरान करने वाला है. बताया जा रहा है कि बस अड्डे पर कई लोग बस पकड़ने के लिए लाइन में लगे थे, जब रिवर्स लेते हुए ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बस पीछे खड़े कई यात्रियों को टक्कर मारती चली गई.

भांडुप पश्चिम के स्टेशन रोड पर BEST बस हादसे को लेकर बड़ी और दर्दनाक जानकारी सामने आई है. प्राथमिक जांच के अनुसार, बस रिवर्स लेते समय यात्रियों को टक्कर मार बैठी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

मृतकों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मुंबई में भांडुप रेलवे स्टेशन के पास एक जानलेवा हादसे में 4 लोगों की मौत होना बहुत दुखद घटना है. मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं. इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं, और मैं भगवान से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी."

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा सोमवार की रात करीब 10.00 बजे हुआ, लेकिन एक घंटे बाद तक बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) ने इसकी पुष्टि नहीं की थी.

मृतकों में तीन महिलाएं

अधिकारी ने जानकारी दी है कि मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं. बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

BEST के अधिकारियों ने नहीं दिया बयान

बस सेवा मुहैया कराने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘बेस्ट’ की जनसंपर्क अधिकारी सुचेता उताले और महाप्रबंधक सोनिया सेठी से प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

वर्षा गायकवाड़ ने की जांच की मांग

मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इस दुर्घटना की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा, “यह बेहद दुखद है. दोषपूर्ण बसें, अशिक्षित चालक और ‘बेस्ट’ में सुधार करने के लिए निवेश से कतरा रहा प्रशासन रोजाना कई जिंदगियों को जोखिम में डाल रहा हैं. हम इस घटना की संपूर्ण जांच की मांग करते हैं.”

अलग-अलग अस्पतालो में भर्ती हैं घायल

जोन-7 के डीसीपी हेमराज राजपूत ने जानकारी दी है कि हादसे में अब तक कुल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 10 लोग घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

राजावाड़ी अस्पताल में एक अज्ञात महिला (उम्र लगभग 31 वर्ष) को मृत अवस्था में लाया गया. वहीं, प्रशांत लाड (51 वर्ष, पुरुष) की हालत गंभीर बताई जा रही है. इसके अलावा, एमटी अग्रवाल अस्पताल में 3 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया और 9 लोग घायल हैं.

BEST के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, BEST के अधिकारी और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंचे. राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया. फिलहाल, मृतकों के मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है.