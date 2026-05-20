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क्या पाकिस्तान में भी गरीबों को सब्सिडी पर मिलता है सिलेंडर, जानें कितनी छूट देती है सरकार?
पाकिस्तान में केवल 20 फीसदी आबादी को मिलने वाली पाइपलाइन गैस पर ही कुछ निम्न वर्ग को लाइफलाइन छूट मिलती है. आइए जानें कि सरकार गरीबों को कितने पर्सेंट सब्सिडी उपलब्ध कराती है.
आर्थिक तंगी और आसमान छूती महंगाई से जूझ रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आम जनता के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी दूभर हो गया है. भारत में जहां उज्ज्वला जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों को सब्सिडी पर रसोई गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, वहीं पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल इसके उलट है. वहां के गरीब परिवारों को रसोई गैस के लिए अपनी जेब से भारी-भरकम कीमत चुकानी पड़ती है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में एक एलपीजी सिलेंडर की असली कीमत क्या है और वहां की सरकार गरीबों को इस पर कितनी राहत देती है.
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Published at : 20 May 2026 07:51 AM (IST)
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