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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या पाकिस्तान में भी गरीबों को सब्सिडी पर मिलता है सिलेंडर, जानें कितनी छूट देती है सरकार?

क्या पाकिस्तान में भी गरीबों को सब्सिडी पर मिलता है सिलेंडर, जानें कितनी छूट देती है सरकार?

पाकिस्तान में केवल 20 फीसदी आबादी को मिलने वाली पाइपलाइन गैस पर ही कुछ निम्न वर्ग को लाइफलाइन छूट मिलती है. आइए जानें कि सरकार गरीबों को कितने पर्सेंट सब्सिडी उपलब्ध कराती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 May 2026 07:51 AM (IST)
पाकिस्तान में केवल 20 फीसदी आबादी को मिलने वाली पाइपलाइन गैस पर ही कुछ निम्न वर्ग को लाइफलाइन छूट मिलती है. आइए जानें कि सरकार गरीबों को कितने पर्सेंट सब्सिडी उपलब्ध कराती है.

आर्थिक तंगी और आसमान छूती महंगाई से जूझ रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आम जनता के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी दूभर हो गया है. भारत में जहां उज्ज्वला जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों को सब्सिडी पर रसोई गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, वहीं पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल इसके उलट है. वहां के गरीब परिवारों को रसोई गैस के लिए अपनी जेब से भारी-भरकम कीमत चुकानी पड़ती है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में एक एलपीजी सिलेंडर की असली कीमत क्या है और वहां की सरकार गरीबों को इस पर कितनी राहत देती है.

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पाकिस्तान में इस समय एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर (11.8 किलोग्राम) की कीमत आम आदमी के बजट से पूरी तरह बाहर हो चुकी है. बाजार में एक सामान्य घरेलू सिलेंडर फिलहाल 4,000 से लेकर 5,150 पाकिस्तानी रुपये के बीच बिक रहा है.
पाकिस्तान में इस समय एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर (11.8 किलोग्राम) की कीमत आम आदमी के बजट से पूरी तरह बाहर हो चुकी है. बाजार में एक सामान्य घरेलू सिलेंडर फिलहाल 4,000 से लेकर 5,150 पाकिस्तानी रुपये के बीच बिक रहा है.
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स्थिति तब और ज्यादा बदतर हो जाती है जब देश में गैस की किल्लत बढ़ जाती है. सर्दियों के मौसम में या मांग बढ़ने पर खुले बाजारों में इसी एक घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़कर 8,000 पाकिस्तानी रुपये तक भी पहुंच जाती है, जिससे गरीबों के चूल्हे ठंडे होने की नौबत आ जाती है.
स्थिति तब और ज्यादा बदतर हो जाती है जब देश में गैस की किल्लत बढ़ जाती है. सर्दियों के मौसम में या मांग बढ़ने पर खुले बाजारों में इसी एक घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़कर 8,000 पाकिस्तानी रुपये तक भी पहुंच जाती है, जिससे गरीबों के चूल्हे ठंडे होने की नौबत आ जाती है.
Published at : 20 May 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Pakistan Economic Crisis Domestic Cylinder Rate LPG Cylinder Price Pakistan

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