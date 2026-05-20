क्या पाकिस्तान में भी गरीबों को सब्सिडी पर मिलता है सिलेंडर, जानें कितनी छूट देती है सरकार?

स्थिति तब और ज्यादा बदतर हो जाती है जब देश में गैस की किल्लत बढ़ जाती है. सर्दियों के मौसम में या मांग बढ़ने पर खुले बाजारों में इसी एक घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़कर 8,000 पाकिस्तानी रुपये तक भी पहुंच जाती है, जिससे गरीबों के चूल्हे ठंडे होने की नौबत आ जाती है.