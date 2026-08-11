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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार…तो बांकीपुर में इस कारण हार गई BJP? चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया

…तो बांकीपुर में इस कारण हार गई BJP? चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया

Chirag Paswan on Bankipur By-Election Result: चिराग पासवान का कहना है कि संगठन और तमाम एलायंस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता था. हमलोग अपने विषयों को बेहतर तरीके से रख सकते थे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 11 Aug 2026 03:41 PM (IST)
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30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर उपचुनाव हुआ था. 3 अगस्त को रिजल्ट आया तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा क्योंकि यह क्षेत्र पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन यहां हार हो गई. उपचुनाव में इस सीट पर देशभर की नजरें थीं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से विधायक थे. उनके इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ था. बीजेपी की हार पर अब चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पहली प्रतिक्रिया आई है.

चिराग पासवान ने खुलकर स्वीकार किया है कि चुनाव नतीजों में गठबंधन के भीतर तालमेल की कमी स्पष्ट तौर पर दिखी. मीडिया की ओर से जब बीजेपी की हार का कारण पूछा गया तो चिराग पासवान ने कहा, "यकीनन यहां संगठन और तमाम एलायंस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता था. हमलोग अपने विषयों को बेहतर तरीके से रख सकते थे."

जेन-जी के चलते भी हुआ असर?

मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने हार के कारणों में जेन-जी के आंदोलन को भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में जेन-जी को लेकर एक माहौल बना कहीं न कहीं उसका भी चुनाव में देखने को मिला है. इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि और भी कई कारण रहे हैं.

चिराग पासवान ने जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बयान दिया है उससे एनडीए के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान की तस्वीर झलक रही है. ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के भीतर उपचुनाव को लेकर कोऑर्डिनेशन नहीं था. 

यह भी पढ़ें- '...तो आज भाई वीरेंद्र उपमुख्यमंत्री रहता', RJD विधायक का खुलासा!

प्रशांत किशोर का नहीं लिया नाम

अपने बयान में भले बीजेपी की हार को लेकर चिराग पासवान ने कोऑर्डिनेशन की कमी बताई लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा. दूसरी ओर इस हार को बड़े स्तर पर बीजेपी या एनडीए की देशभर की छवि से जोड़कर देखे जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, "एक परिणाम पूरे देश की छवि को प्रतिबिंबित नहीं करता. आने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में एनडीए मजबूती से सरकार बनाने जा रही है. 

बता दें कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में जीत दर्ज की है. वे पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए हैं. प्रशांत किशोर अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं. उपचुनाव के बाद रिजल्ट के दिन वह हर राउंड में शुरू से आगे रहे. बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा दूसरे नंबर से कभी आगे नहीं बढ़ पाए.

यह भी पढ़ें- सुनील शेट्टी CM सम्राट से मिले, बिहार में शूट करेंगे फिल्म, क्या बातें हुईं?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:40 PM (IST)
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