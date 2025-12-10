इथियोपिया में बदल गई टाइम मशीन, 2025 की जगह 2018 में ही जी रहे लोग! कितनी सच है यह बात?

आज पूरे विश्व में लोग साल 2025 में जी रहे हैं, हालांकि अलग अलग महाद्वीपों में समय का अंतर हो सकता है लेकिन एशिया से लेकर यूरोप तक सभी महाद्वीपों में साल 2025 ही चल रहा है. लेकिन इथियोपिया में अभी साल 2018 चल रहा है जिसकी मुख्य वजह है इथियोपिया का ग्रेगोरियन कैलेंडर को ना मानना. इसलिए यह देश पूरी दुनिया के मुकाबले 7 से 8 साल पीछे चल रहा है.