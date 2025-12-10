एक्सप्लोरर
इथियोपिया में बदल गई टाइम मशीन, 2025 की जगह 2018 में ही जी रहे लोग! कितनी सच है यह बात?
इथियोपिया एक अनोखा देश है, जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और पूरी दुनिया से 7-8 साल पीछे चल रहा है. इसकी जड़ें इतिहास, धर्म और कैलेंडर प्रणाली में छिपी हैं.
अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो पूरी दुनिया से 1 नहीं बल्कि पूरे 7 से 8 साल पीछे चल रहा है. इस देश का नाम है इथियोपिया, जो की पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक अनोखा देश है. यह अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लगभग सभी अफ्रीकन कंट्री यूरोप की गुलाम रही हैं लेकिन इथियोपिया एकमात्र अफ्रीका का देश है जो कभी उपनिवेश नहीं बना और अपनी अनोखी संस्कृति और भाषाओं के लिए प्रसिद्ध है.
Published at : 10 Dec 2025 05:26 PM (IST)
जनरल नॉलेज
इथियोपिया में बदल गई टाइम मशीन, 2025 की जगह 2018 में ही जी रहे लोग! कितनी सच है यह बात?
जनरल नॉलेज
