एक्सप्लोरर
'जाति मुक्त' घोषित किया गया देश का यह गांव, जानें कैसे किया गया यह काम?
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का ए छोटा सा गांव सौंदला ने अपने आप को जाति-मुक्त घोषित कर दिया यानी अब इस गांव के लोग अपने नाम के साथ जाति दिखाने वाले उपनाम का यूज नहीं करेंगे
पांच फरवरी को सौंदला में एक विशेष ग्रामसभा आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान शरद बाबूराव अरगड़े ने की. इस बैठक में गांव के सभी लोग उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब गांव में किसी भी सरकारी या सामाजिक कार्यक्रम में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा. ग्रामीणों का मानना है कि जाति समाज को बांटती है और विकास के लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है. इसलिए उन्होंने फैसला किया कि गांव की पहचान अब जाति से नहीं बल्कि इंसानियत और नागरिकता से होगी.पांच फरवरी को सौंदला में एक विशेष ग्रामसभा आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान शरद बाबूराव अरगड़े ने की. इस बैठक में गांव के सभी लोग उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब गांव में किसी भी सरकारी या सामाजिक कार्यक्रम में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा. ग्रामीणों का मानना है कि जाति समाज को बांटती है और विकास के लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है. इसलिए उन्होंने फैसला किया कि गांव की पहचान अब जाति से नहीं बल्कि इंसानियत और नागरिकता से होगी.
1/6
2/6
Published at : 14 Feb 2026 01:12 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
हवाई जहाज की सीटों के लिए नीला रंग ही क्यों चुनती हैं एयरलाइंस? मार्केटिंग या साइंस क्या है इसका कारण?
जनरल नॉलेज
6 Photos
महीने में 30 हजार रुपये कमाने के लिए इंस्टाग्राम रील पर कितने व्यूज आने जरूरी, जानें क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत में कितने लोगों के पास है लैम्बॉर्गिनी, जानें एक कार खरीदने में कम से कम कितना आता है खर्च?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion