ये हैं रांची के 5 सबसे रईस लोग, जानें इनके पास कितना पैसा?

रांची के 5 सबसे रईस लोग में सबुल भाटिया का नाम शामिल है. कावेरी रेस्टोरेंट का नाम शायद ही रांची में कोई न जानता हो,इस रेस्टोरेंट की शुरुआत 75 साल पहले हुई थी, और आज इसे सबुल भाटिया बड़े सफल तरीके से चला रहे हैं. इनके पास भी कई करोड़ रुपये की संपत्ति है. वहीं सबूल भाटिया ने एक छोटे होटल से शहर की बड़ी फूड चेन बनाई है. आज सबूल के 5 से ज्यादा रेस्टोरेंट, 3 से ज्यादा स्वीट शॉप्स, होटल चेन हैं.