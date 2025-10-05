एक्सप्लोरर
ये हैं रांची के 5 सबसे रईस लोग, जानें इनके पास कितना पैसा?
इनमें ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने शहर, बल्कि देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कुछ ने क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़े तो कुछ ने व्यापार और विरासत से अपनी दौलत का परचम लहराया.
रांची भारतीय राज्य झारखंड की राजधानी है. यह शहर सिर्फ नेचुरल सुंदरता, शिक्षा संस्थानों और स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों की वजह से भी चर्चा में रहती है. इनमें ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने शहर, बल्कि देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कुछ ने क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़े, तो कुछ ने व्यापार और विरासत से अपनी दौलत का परचम लहराया. तो आइए आज आज हम आपको रांची के 5 सबसे रईस लोगों के बारे में बताते हैं. जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और जो रांची की पहचान बन चुके हैं.इन लोगों ने मेहनत, विरासत और होशियारी से इतनी दौलत बनाई है कि आज इनका नाम हर कोने में लिया जाता है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 05 Oct 2025 07:59 AM (IST)
जनरल नॉलेज
5 Photos
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
7 Photos
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
जनरल नॉलेज
7 Photos
आखिर क्यों खराब होती है डॉक्टरों की हैंड राइटिंग, इस देश में खराब लिखावट की वजह से हो गई थीं 7000 मौतें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion