ये हैं रांची के 5 सबसे रईस लोग, जानें इनके पास कितना पैसा?

ये हैं रांची के 5 सबसे रईस लोग, जानें इनके पास कितना पैसा?

इनमें ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने शहर, बल्कि देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कुछ ने क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़े तो कुछ ने व्यापार और विरासत से अपनी दौलत का परचम लहराया.

05 Oct 2025 07:59 AM (IST)
रांची भारतीय राज्य झारखंड की राजधानी है. यह शहर सिर्फ नेचुरल सुंदरता, शिक्षा संस्थानों और स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों की वजह से भी चर्चा में रहती है. इनमें ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने शहर, बल्कि देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कुछ ने क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़े, तो कुछ ने व्यापार और विरासत से अपनी दौलत का परचम लहराया. तो आइए आज आज हम आपको रांची के 5 सबसे रईस लोगों के बारे में बताते हैं. जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और जो रांची की पहचान बन चुके हैं.इन लोगों ने मेहनत, विरासत और होशियारी से इतनी दौलत बनाई है कि आज इनका नाम हर कोने में लिया जाता है.

1/5
रांची का नाम लेते ही सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है, वह महेंद्र सिंह धोनी का है. भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में गिने जाने वाले धोनी न सिर्फ देश के, बल्कि रांची के भी सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं. महेंद्र सिंह धोनी की कुल संपत्ति लगभग 1050 करोड़ है. धोनी का शानदार फार्महाउस रांची में स्थित है, जहां वे परिवार के साथ रहते हैं.
2/5
रांची के 5 सबसे रईस लोग में सबुल भाटिया का नाम शामिल है. कावेरी रेस्टोरेंट का नाम शायद ही रांची में कोई न जानता हो,इस रेस्टोरेंट की शुरुआत 75 साल पहले हुई थी, और आज इसे सबुल भाटिया बड़े सफल तरीके से चला रहे हैं. इनके पास भी कई करोड़ रुपये की संपत्ति है. वहीं सबूल भाटिया ने एक छोटे होटल से शहर की बड़ी फूड चेन बनाई है. आज सबूल के 5 से ज्यादा रेस्टोरेंट, 3 से ज्यादा स्वीट शॉप्स, होटल चेन हैं.
3/5
इसके बाद अगला नाम संजय अग्रवाल का आता है. संजय अग्रवाल, बाबा एग्री फूड लिमिटेड के मालिक हैं. इनकी कंपनी चावल और मिलेट्स का प्रोडक्शन करती है और इसकी पहुंच झारखंड के हर कोने तक है. इसके अलावा ये लोकल संसाधनों का यूज कर स्थानीय लोगों को रोजगार भी देते हैं.
4/5
रांची के 5 सबसे रईस लोग में अजय नाथ शाहदेव का नाम शामिल है. रांची के रातू पैलेस के वारिस अजय नाथ शाहदेव शाही खानदान से हैं और आज भी उनके पास बड़ी मात्रा में जमीन और संपत्ति है. इनकी कुल संपत्ति लगभग 1000 करोड़ है.
5/5
रांची के पांचवें सबसे रईस व्यक्ति में विष्णु अग्रवाल का नाम आता है. विष्णु अग्रवाल रांची के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं. उन्होंने रांची में दो-दो मॉल बनाए और देशभर में अपना व्यापार फैलाया है. विष्णु अग्रवाल ने रांची को एक मॉडर्न शहर की दिशा में आगे बढ़ाया है, जहां अब बड़े-बड़े ब्रांड और होटल्स की मौजूदगी है.
05 Oct 2025 07:59 AM (IST)
