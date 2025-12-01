एक्सप्लोरर
White Marble City: दुनिया के इस अनोखे शहर में चलती हैं सिर्फ सफेद गाडियां, दूसरे रंग की कार देखते ही कर ली जाती हैं जब्त
White Marble City: तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में सफेद गाड़ियों के अलावा अगर कोई और रंग की गाड़ी सड़कों पर चलती दिख जाए तो उसे जब्त कर लिया जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.
White Marble City: दुनिया के एक देश के अनोखे शहर में सरकार सिर्फ यह ही तय नहीं करती की बिल्डिंग कैसी दिखने चाहिए बल्कि यह भी तय करती है कि आपकी कार का रंग कैसा होगा. आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है लेकिन तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में कुछ ऐसा ही नियम है. यह पूरा शहर सफेद मार्बल से ढका हुआ है और दुनिया भर में व्हाइट मार्बल सिटी के नाम से मशहूर है. आइए जानते हैं की क्यों यह शहर सफेद रंग के प्रति इतना जुनूनी है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 01 Dec 2025 05:45 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
दुनिया के इस अनोखे शहर में चलती हैं सिर्फ सफेद गाडियां, दूसरे रंग की कार देखते ही कर ली जाती हैं जब्त
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या होता है नो फ्लाइंग जोन, जानें क्यों कुछ खास जगहों के ऊपर से नहीं गुजर सकता हवाई जहाज
जनरल नॉलेज
6 Photos
अगर विदेश में घूमते वक्त खो जाए पासपोर्ट तो कैसे होगी घर वापसी, जानें इस मुसीबत से कैसे पाएं छुटकारा
जनरल नॉलेज
7 Photos
इतने खतरनाक और भयानक कैसे हो जाते हैं चक्रवात, जानिए कौन सी ताकतें इसे बनाती हैं विनाशकारी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
दुनिया के इस अनोखे शहर में चलती हैं सिर्फ सफेद गाडियां, दूसरे रंग की कार देखते ही कर ली जाती हैं जब्त
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या होता है नो फ्लाइंग जोन, जानें क्यों कुछ खास जगहों के ऊपर से नहीं गुजर सकता हवाई जहाज
एबीपी लाइव
Opinion