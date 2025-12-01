सिर्फ सफेद कारों को इजाजत देने वाला नियम 2018 में लागू किया गया था. यह नियम उसे समय के प्रेसिडेंट गुरबांगुली बर्दीमुखामेदोव ने लागू किया था. दरअसल उन्हें सफेद रंग से काफी ज्यादा प्यार था. ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वह डेंटिस्ट थे. उनकी इस पर्सनल पसंद को एक सख्त नेशनल आदेश में बदल दिया गया.