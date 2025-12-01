हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWhite Marble City: दुनिया के इस अनोखे शहर में चलती हैं सिर्फ सफेद गाडियां, दूसरे रंग की कार देखते ही कर ली जाती हैं जब्त

White Marble City: तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में सफेद गाड़ियों के अलावा अगर कोई और रंग की गाड़ी सड़कों पर चलती दिख जाए तो उसे जब्त कर लिया जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Dec 2025 05:45 PM (IST)
White Marble City: दुनिया के एक देश के अनोखे शहर में सरकार सिर्फ यह ही तय नहीं करती की बिल्डिंग कैसी दिखने चाहिए बल्कि यह भी तय करती है कि आपकी कार का रंग कैसा होगा. आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है लेकिन तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में कुछ ऐसा ही नियम है. यह पूरा शहर सफेद मार्बल से ढका हुआ है और दुनिया भर में व्हाइट मार्बल सिटी के नाम से मशहूर है. आइए जानते हैं की क्यों यह शहर सफेद रंग के प्रति इतना जुनूनी है.

इस शहर की पूरी पहचान इसके सफेद मार्बल आर्किटेक्चर के इर्द-गिर्द ही घूमती है. बिल्डिंग से लेकर फुटपाथ और पब्लिक स्ट्रक्चर तक सब कुछ सफेद पत्थर के इस्तेमाल से ही बनाए गए हैं.
यह शहर देखने में ही शानदार नहीं है बल्कि इसे दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद मार्बल इस्तेमाल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ऑफीशियली मान्यता दी है. 2000 के बाद बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट करते हुए 550 से ज्यादा मार्बल की बिल्डिंग बनाई गई हैं.
अब क्योंकि यह पूरा शहर सफेद मार्बल से बना है तो यहां की हर चीज सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है. इस वजह से यहां बादल वाले दिनों में भी सनग्लासेस की जरूरत होती है.
सिर्फ सफेद कारों को इजाजत देने वाला नियम 2018 में लागू किया गया था. यह नियम उसे समय के प्रेसिडेंट गुरबांगुली बर्दीमुखामेदोव ने लागू किया था. दरअसल उन्हें सफेद रंग से काफी ज्यादा प्यार था. ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वह डेंटिस्ट थे. उनकी इस पर्सनल पसंद को एक सख्त नेशनल आदेश में बदल दिया गया.
इस शहर में सफेद के अलावा किसी और रंग की गाड़ी चलाने पर पुलिस तुरंत जब्त कर लेती है. मालिकों पर भारी फाइन भी लगाया जाता है और उनकी गाड़ी तब तक ले ली जाती है जब तक वह दोबारा पेंट नहीं करवा लेते या फिर कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं कर लेते.
यहां पर रंगों पर रोक सिर्फ कारों पर ही सीमित नहीं है बल्कि पब्लिक लाइफ के अलग-अलग पहलुओं पर भी लागू होती है. विज्ञापन और सजावट की चीज भी शहर की इस सफेद थीम से मैच होनी चाहिए.
Published at : 01 Dec 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Ashgabat White Marble City White Cars Law

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

