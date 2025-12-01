भारत में हरे तो अन्य देशों में किस रंग के होते हैं हाइवे पर लगे साइनबोर्ड, क्या है इसके पीछे का साइंस?

रंग पहचान के पीछे मनोविज्ञान भी बड़ी भूमिका निभाता है. माना जाता है कि लाल रंग मस्तिष्क को तुरंत खतरे या रोकने का संकेत देता है. इसलिए दुनिया में कहीं भी जाएं, ‘STOP’ बोर्ड लाल ही मिलेगा. यही कारण है कि वन-वे, प्रतिबंधित मार्ग या जोखिम वाले मोड़ों पर लाल रंग के निशान प्रमुखता से लगाए जाते हैं. यह एक वैश्विक मानक है जिसे लगभग हर देश ने अपनाया है.