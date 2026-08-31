क्या शराब भी होती है नकली, जानें कैसे करें असली की पहचान?

आजकल शराब के कई बोतलों पर एक्साइज क्यूआर कोड या फिर बारकोड होता है. इससे एमआरपी, डिस्टिलरी और स्टॉक की जानकारी मिल सकती है. इसे संबंधित सरकारी एप्लीकेशन से स्कैन करें और अगर कोड काम ना करे या फिर दिखाई गई जानकारी बोतल से मेल ना खाए तो सावधान हो जाएं.