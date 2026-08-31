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क्या शराब भी होती है नकली, जानें कैसे करें असली की पहचान?
Fake Alcohol: मिलावट की मार से शराब भी नहीं बच पाई है. आइए जानते हैं कि नकली और असली शराब में कैसे फर्क करें.
Fake Alcohol: नकली शराबी काफी बड़ी समस्या है क्योंकि इसमें असुरक्षित या फिर जहरीले पदार्थ हो सकते हैं. यह शराब जानलेवा भी साबित हो सकती है. बेईमान विक्रेता असली बोतल में मिलावटी शराब भर सकते हैं, घटिया चीज मिलाकर शराब को पतला कर सकते हैं या फिर मेथनॉल और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जैसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर नकली और असली शराब की पहचान कैसे कर सकते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 05:41 PM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion