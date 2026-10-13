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इंसान नहीं बिल्लियों की मदद से लड़ा गया था यह युद्ध, कौन हारा-कौन जीता?
Battle of Pelusium: दुनिया में एक ऐसी लड़ाई भी हुई है जिसमें बिल्लियों ने किसी सेना को हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Battle of Pelusium: क्या आप एक ऐसी लड़ाई के बारे में जानते हैं जिसमें बिल्लियों ने किसी सेना को हराने में बड़ी भूमिका निभाई हो? यह अनोखी ऐतिहासिक कहानी पेलुसियम की लड़ाई से जुड़ी है. यह 525 बीसी में फारसी साम्राज्य और प्राचीन मिस्र के बीच लड़ी गई थी. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 13 Oct 2026 07:43 PM (IST)
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