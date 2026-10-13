इंसान नहीं बिल्लियों की मदद से लड़ा गया था यह युद्ध, कौन हारा-कौन जीता?

प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को पवित्र जानवर मानते थे और उन्हें देवी बास्टेट से जोड़ते थे. यह सुरक्षा और पूजा से जुड़ी देवी थी. ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के कानून के तहत बिल्ली को नुकसान पहुंचाना या फिर मारना मौत की सजा के लायक अपराध था. यही धार्मिक श्रद्धा फारसी राजा की अनोखी रणनीति का मुख्य आधार बनी.