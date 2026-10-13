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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइंसान नहीं बिल्लियों की मदद से लड़ा गया था यह युद्ध, कौन हारा-कौन जीता?

इंसान नहीं बिल्लियों की मदद से लड़ा गया था यह युद्ध, कौन हारा-कौन जीता?

Battle of Pelusium: दुनिया में एक ऐसी लड़ाई भी हुई है जिसमें बिल्लियों ने किसी सेना को हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Oct 2026 07:43 PM (IST)
Battle of Pelusium: दुनिया में एक ऐसी लड़ाई भी हुई है जिसमें बिल्लियों ने किसी सेना को हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Battle of Pelusium: क्या आप एक ऐसी लड़ाई के बारे में जानते हैं जिसमें बिल्लियों ने किसी सेना को हराने में बड़ी भूमिका निभाई हो? यह अनोखी ऐतिहासिक कहानी पेलुसियम की लड़ाई से जुड़ी है. यह 525 बीसी में फारसी साम्राज्य और प्राचीन मिस्र के बीच लड़ी गई थी. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

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पेलुसियम की लड़ाई 525 बीसी में फारसी साम्राज्य और प्राचीन मिस्र की सेना के बीच लड़ी गई थी. यह मिस्र पर फारसी आक्रमण के दौरान हुई एक बड़ी लड़ाई थी. इसमें राजा कैंम्बिसिस II ने फिरौन सामतिक III के खिलाफ फारसी सेना का नेतृत्व किया.
पेलुसियम की लड़ाई 525 बीसी में फारसी साम्राज्य और प्राचीन मिस्र की सेना के बीच लड़ी गई थी. यह मिस्र पर फारसी आक्रमण के दौरान हुई एक बड़ी लड़ाई थी. इसमें राजा कैंम्बिसिस II ने फिरौन सामतिक III के खिलाफ फारसी सेना का नेतृत्व किया.
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प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को पवित्र जानवर मानते थे और उन्हें देवी बास्टेट से जोड़ते थे. यह सुरक्षा और पूजा से जुड़ी देवी थी. ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के कानून के तहत बिल्ली को नुकसान पहुंचाना या फिर मारना मौत की सजा के लायक अपराध था. यही धार्मिक श्रद्धा फारसी राजा की अनोखी रणनीति का मुख्य आधार बनी.
प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को पवित्र जानवर मानते थे और उन्हें देवी बास्टेट से जोड़ते थे. यह सुरक्षा और पूजा से जुड़ी देवी थी. ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के कानून के तहत बिल्ली को नुकसान पहुंचाना या फिर मारना मौत की सजा के लायक अपराध था. यही धार्मिक श्रद्धा फारसी राजा की अनोखी रणनीति का मुख्य आधार बनी.
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सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय फारसी राजा कैम्बिसिस II ने कथित तौर पर मिस्र के धार्मिक विश्वासों का फायदा उठाकर विरोधी सेना को परेशान किया. इस रणनीति का मकसद लड़ाई के दौरान मिस्र के सैनिकों को हिचकिचाने पर मजबूर करना था।.
सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय फारसी राजा कैम्बिसिस II ने कथित तौर पर मिस्र के धार्मिक विश्वासों का फायदा उठाकर विरोधी सेना को परेशान किया. इस रणनीति का मकसद लड़ाई के दौरान मिस्र के सैनिकों को हिचकिचाने पर मजबूर करना था।.
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फारसी सैनिकों ने अपनी युद्ध पंक्तियों के सामने सैकड़ों जीवित बिल्लियां, कुत्ते और दूसरे पवित्र जानवर रखे. उन्होंने अपनी ढालों पर बिल्लियों की तस्वीर भी बनाई. इन उपायों का मकसद मिस्र के सैनिकों को हमला करने से रोकना और बचाव कर रही सेना के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा करना था.
फारसी सैनिकों ने अपनी युद्ध पंक्तियों के सामने सैकड़ों जीवित बिल्लियां, कुत्ते और दूसरे पवित्र जानवर रखे. उन्होंने अपनी ढालों पर बिल्लियों की तस्वीर भी बनाई. इन उपायों का मकसद मिस्र के सैनिकों को हमला करने से रोकना और बचाव कर रही सेना के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा करना था.
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ऐसा कहा जाता है कि पवित्र जानवरों की मौजूदगी ने मिस्र के सैनिकों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे. उन्हें डर था की तीर या फिर तलवार का इस्तेमाल करने से बिल्लियां घायल हो सकती हैं और इसके धार्मिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. इस वजह से वे पीछे हट गए
ऐसा कहा जाता है कि पवित्र जानवरों की मौजूदगी ने मिस्र के सैनिकों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे. उन्हें डर था की तीर या फिर तलवार का इस्तेमाल करने से बिल्लियां घायल हो सकती हैं और इसके धार्मिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. इस वजह से वे पीछे हट गए
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फारसी साम्राज्य की जीत हुई और उसने फिरौन सामतिक III के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया. मिस्र कि सैनिकों ने पवित्र जानवरों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाने के बजाय पीछे हटना और हथियार डालना शुरू कर दिया.
फारसी साम्राज्य की जीत हुई और उसने फिरौन सामतिक III के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया. मिस्र कि सैनिकों ने पवित्र जानवरों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाने के बजाय पीछे हटना और हथियार डालना शुरू कर दिया.
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अपनी जीत के बाद फारसी सेना ने पेलुसियम शहर पर कब्जा कर लिया. यह हार प्राचीन मिस्र के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई.
अपनी जीत के बाद फारसी सेना ने पेलुसियम शहर पर कब्जा कर लिया. यह हार प्राचीन मिस्र के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई.
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पेलुसियम में हार ने उस मिस्र के राजवंश के अंत का संकेत दिया जिसका जिक्र इस घटनाक्रम में किया गया है. इसी के साथ मिस्र फारसी साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया.
पेलुसियम में हार ने उस मिस्र के राजवंश के अंत का संकेत दिया जिसका जिक्र इस घटनाक्रम में किया गया है. इसी के साथ मिस्र फारसी साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया.
Published at : 13 Oct 2026 07:43 PM (IST)
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GK NEWS Persian Empire Battle Of Pelusium Achaemenid Empire

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