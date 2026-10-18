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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCSK रेस से बाहर! IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट

CSK रेस से बाहर! IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट

हार्दिक पांड्या को लेकर चर्चा है कि वह IPL 2027 के लिए ट्रेड डील के जरिए किसी दूसरी टीम में जा सकते हैं. रविचंद्रन अश्विन ने बताया कि कौन सी टीम उन्हें ट्रेड करने की रेस में सबसे आगे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 18 Oct 2026 03:17 PM (IST)
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हार्दिक पांड्या ट्रेड के जरिए किस टीम में जा सकते हैं, इस पर चर्चा जारी है. मुंबई इंडियंस में बतौर कप्तान पांड्या का सफर कठिन रहा है, टीम न सिर्फ खिताब से दूर रही बल्कि 3 में से 2 सीजन प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई. अब संभावना है कि एमआई और पांड्या एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार कई फ्रेंचाइजियां उनके संपर्क में हैं. इस बीच रविचंद्रन अश्विन ने भी बताया कि उनके साथ ट्रेड करने के लिए कौन सी टीम सबसे आगे हैं.

हार्दिक पांड्या ने अपने आईपीएल सफर की शुरुआत मुंबई इंडियंस से खेलते हुए की थी, फिर वह गुजरात टाइटंस में कप्तान बन गए. पहले ही सीजन उन्होंने अपनी कप्तानी में GT को खिताब जिता दिया, दूसरे सीजन टीम फाइनल तक पहुंची. 2023 में वह ट्रेड डील के जरिए वापस एमआई में लौट आए, उन्हें रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया. 2024 में मुंबई दसवें नंबर पर रही, 2025 में प्लेऑफ तक पहुंची और पिछले संस्करण नौवें नंबर पर रही.

महेला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया है. IPL 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियों को 15 नवंबर तक रिटेंशन लिस्ट जमा करनी है. ट्रेडिंग विंडो ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक खुली रहेगी. ऑक्शन की तारीख भी सामने आई है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ये 16 दिसंबर को होगा.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर इन अटकलों पर अपनी राय दी, जिसमें कहा जा रहा था कि एमएस धोनी खुद हार्दिक को चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने के लिए मना सकते हैं. उन्होंने कहा, "ऐसा कहा जा रहा है कि धोनी खुद हार्दिक पांड्या को सीएसके में आने के लिए मनाएंगे. मुझे लगता है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है."

किस टीम में आ सकते हैं हार्दिक पांड्या

एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जहीर खान के हेड कोच बनने के बाद इसकी संभावना कम है कि हार्दिक पांड्या ट्रेड के जरिए सीएसके में आएंगे. क्योंकि जब वह एमआई से जुड़े थे तब हार्दिक और जहीर के बीच अनबन की खबरें आई थी. अश्विन ने बताया कि उनके अनुसार हार्दिक को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल करने में सबसे आगे कौन सी फ्रेंचाइजी है.

अश्विन ने कहा, "जहां तक मैंने सुना है, उसके अनुसार तो हार्दिक को ट्रेड करने की रेस में राजस्थान रॉयल्स सबसे आगे है." आधिकारिक घोषणा किसी टीम ने नहीं की है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुछ समय पहले मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच यशस्वी जायसवाल को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी और फिलहाल इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है.

कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम भी सामने आया है, जो हार्दिक पांड्या को ट्रेड के जरिए अपने स्क्वॉड में शामिल करना चाहती है. अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद केकेआर को नए कप्तान की तलाश है. खबर के अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी उनमें दिलचस्पी दिखाई है, जिनके कप्तान ऋषभ पंत IPL 2027 के लिए दिल्ली में लौट गए हैं.

यह भी पढ़ें- अजीत अगरकर के रिप्लेसमेंट पर लगी मुहर! ये पूर्व खिलाड़ी लेगा जगह

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 18 Oct 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
R Ashwin CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA
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