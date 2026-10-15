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कितने बीघा जमीन के मालिक थे गांधी जी, अब कहां है वह जमीन?
Mahatma Gandhi Land: काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि गांधी जी के पास कितनी बीघा जमीन थी. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Mahatma Gandhi Land: महात्मा गांधी के नाम पर कोई भी निजी कृषि भूमि या फिर संपत्ति नहीं थी क्योंकि वे किसी भी चीज का स्वामित्व ना रखने के सिद्धांत का पालन करते थे. हालांकि कई ऐसी जगहें थीं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन और विचारों से गहराई से जुड़ी हुई थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 15 Oct 2026 06:51 PM (IST)
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