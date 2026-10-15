Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकितने बीघा जमीन के मालिक थे गांधी जी, अब कहां है वह जमीन?

कितने बीघा जमीन के मालिक थे गांधी जी, अब कहां है वह जमीन?

Mahatma Gandhi Land: काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि गांधी जी के पास कितनी बीघा जमीन थी. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Oct 2026 06:51 PM (IST)
Mahatma Gandhi Land: काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि गांधी जी के पास कितनी बीघा जमीन थी. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Mahatma Gandhi Land: महात्मा गांधी के नाम पर कोई भी निजी कृषि भूमि या फिर संपत्ति नहीं थी क्योंकि वे किसी भी चीज का स्वामित्व ना रखने के सिद्धांत का पालन करते थे. हालांकि कई ऐसी जगहें थीं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन और विचारों से गहराई से जुड़ी हुई थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

1/8
महात्मा गांधी अपरिग्रह के सिद्धांत का पालन करते थे. इसका मतलब होता है किसी भी चीज का स्वामित्व ना रखना. इस वजह से उनके नाम पर कोई भी निजी कृषि भूमि या फिर संपत्ति नहीं थी.
महात्मा गांधी अपरिग्रह के सिद्धांत का पालन करते थे. इसका मतलब होता है किसी भी चीज का स्वामित्व ना रखना. इस वजह से उनके नाम पर कोई भी निजी कृषि भूमि या फिर संपत्ति नहीं थी.
2/8
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपनी बचत से गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 110 एकड़ जमीन खरीदी थी. उन्होंने इस जगह का इस्तेमाल अपने काम और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किया. आश्रम को छोड़ने से पहले उन्होंने इस जमीन और वहां बनी इमारत को सत्याग्रह आश्रम ट्रस्ट को सौंप दिया.
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपनी बचत से गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 110 एकड़ जमीन खरीदी थी. उन्होंने इस जगह का इस्तेमाल अपने काम और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किया. आश्रम को छोड़ने से पहले उन्होंने इस जमीन और वहां बनी इमारत को सत्याग्रह आश्रम ट्रस्ट को सौंप दिया.
3/8
यह जगह अब साबरमती आश्रम ट्रस्ट से जुड़ी है और अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय संग्रहालय और स्मारक के रूप में संरक्षित है. यह गांधी जी के जीवन और भारत के आजादी आंदोलन के दौरान उनके काम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जगह है.
यह जगह अब साबरमती आश्रम ट्रस्ट से जुड़ी है और अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय संग्रहालय और स्मारक के रूप में संरक्षित है. यह गांधी जी के जीवन और भारत के आजादी आंदोलन के दौरान उनके काम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जगह है.
4/8
गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में एक तीन मंजिला पैतृक घर में हुआ था. उनके परदादा हरजीवनदास गांधी ने 18वीं सदी में यह संपत्ति खरीदी थी. यह घर उनके परिवार के इतिहास का हिस्सा है.
गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में एक तीन मंजिला पैतृक घर में हुआ था. उनके परदादा हरजीवनदास गांधी ने 18वीं सदी में यह संपत्ति खरीदी थी. यह घर उनके परिवार के इतिहास का हिस्सा है.
5/8
1944 में गांधी जी की सहमति से उद्योगपति नानजी कालिदास मेहता और महाराज नटवरसिंहजी ने गांधी परिवार से उनके पैतृक घर खरीद लिया. बाद में इस जगह को एक स्मारक में बदल दिया गया जिसे कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है.
1944 में गांधी जी की सहमति से उद्योगपति नानजी कालिदास मेहता और महाराज नटवरसिंहजी ने गांधी परिवार से उनके पैतृक घर खरीद लिया. बाद में इस जगह को एक स्मारक में बदल दिया गया जिसे कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है.
6/8
टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियों से जुड़ा था. उनके जर्मन मित्र हरमन कालेनबैक ने जोहान्सबर्ग के पास लगभग 1000 एकड़ जमीन एक आश्रम बनाने और चलाने के लिए मुफ्त में दी थी.
टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियों से जुड़ा था. उनके जर्मन मित्र हरमन कालेनबैक ने जोहान्सबर्ग के पास लगभग 1000 एकड़ जमीन एक आश्रम बनाने और चलाने के लिए मुफ्त में दी थी.
7/8
टॉलस्टॉय फार्म से जुड़ी है जमीन दक्षिण अफ्रीका में है और इसे एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया गया है.
टॉलस्टॉय फार्म से जुड़ी है जमीन दक्षिण अफ्रीका में है और इसे एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया गया है.
8/8
दिल्ली स्थित राजघाट को अक्सर गलती से गांधी जी की निजी संपत्ति मान लिया जाता है. असल में 44.35 एकड़ के इस परिसर को भारत सरकार ने उनकी समाधि और एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया है.
दिल्ली स्थित राजघाट को अक्सर गलती से गांधी जी की निजी संपत्ति मान लिया जाता है. असल में 44.35 एकड़ के इस परिसर को भारत सरकार ने उनकी समाधि और एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया है.
Published at : 15 Oct 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Mahatma Gandhi Land Gandhi Ji Land Gandhi Property

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या आप भी रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस की बातें, ऐसे केस में कितनी सजा?
क्या आप भी रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस की बातें, ऐसे केस में कितनी सजा?
जनरल नॉलेज
कितनी मिलती है तिहाड़ जेल के जल्लाद को सैलरी, कौन देता है पैसा?
कितनी मिलती है तिहाड़ जेल के जल्लाद को सैलरी, कौन देता है पैसा?
जनरल नॉलेज
GDP से स्वास्थ्य तक, इन 5 पैमानों पर कहां खड़े हैं भारत और बांग्लादेश?
GDP से स्वास्थ्य तक, इन 5 पैमानों पर कहां खड़े हैं भारत और बांग्लादेश?
जनरल नॉलेज
कौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?
कौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
तीसरी आंख’ ग्राम प्रहरी को मिला हक और सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जरूर सत्ता परिवर्तन होगा, हम सब चाहते हैं कि...', प्रशांत भूषण का बड़ा बयान
'जरूर सत्ता परिवर्तन होगा, हम सब चाहते हैं कि...', प्रशांत भूषण का बड़ा बयान
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: बारिश से बाढ़ जैसे हालात! सोनमर्ग-गुलमर्ग में बर्फबारी, सड़कें बाधित
जम्मू-कश्मीर: बारिश से बाढ़ जैसे हालात! सोनमर्ग-गुलमर्ग में बर्फबारी, सड़कें बाधित
इंडिया
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
ओटीटी
इस फ्राइडे रोमांस, थ्रिलर और हॉरर का मिलेगा फुल डोज, OTT पर रिलीज हो रहीं 7 नई फिल्में
रोमांस से थ्रिलर-हॉरर तक, इस वीकेंड ओटीटी पर नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी
स्पोर्ट्स
हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल
हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल
इंडिया
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
इंडिया
'बांग्लादेश जैसा भारत में करना चाहते हैं आंदोलन', BJP बोली- राहुल लोकतंत्र के लिए खतरा
'बांग्लादेश जैसा भारत में करना चाहते हैं आंदोलन', BJP बोली- राहुल लोकतंत्र के लिए खतरा
ऑटो
10 लाख रुपये से कम में सनरूफ वाली SUV, महिंद्रा की नई CNG कार लॉन्च
10 लाख रुपये से कम में सनरूफ वाली SUV, महिंद्रा की नई CNG कार लॉन्च
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget