कितने बीघा जमीन के मालिक थे गांधी जी, अब कहां है वह जमीन?

दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपनी बचत से गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 110 एकड़ जमीन खरीदी थी. उन्होंने इस जगह का इस्तेमाल अपने काम और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किया. आश्रम को छोड़ने से पहले उन्होंने इस जमीन और वहां बनी इमारत को सत्याग्रह आश्रम ट्रस्ट को सौंप दिया.