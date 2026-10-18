फ्रांस में कितनी बढ़ गई महंगाई, भारत से कितनी ज्यादा या कम?

फ्रांस में इन दिनों हालात काफी गर्म चल रहे हैं. बढ़ती महंगाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग खुलकर सड़कों पर विरोध जता रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए पुराने ‘येलो वेस्ट’ आंदोलन को एक बार फिर से हवा मिल रही है, जिससे फ्रांस की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस बीच, आम जनता के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर फ्रांस में महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और इसकी तुलना में भारत का आर्थिक हाल कैसा है. आइए यहां समझते हैं कि दोनों देशों में महंगाई की स्थिति असल में क्या है.

विरोध प्रदर्शन की सुलगती चिंगारी

फ्रांस की राजधानी पेरिस और देश के अन्य हिस्सों में इस समय माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है. शनिवार को फ्रांस के अलग-अलग शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों ने इस आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया है. लोग साल 2018 में हुए चर्चित ‘येलो वेस्ट’ प्रदर्शन की तर्ज पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं. नागरिकों का साफ कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से उनका बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया है.

स्कूलों से शुरू हुई थी असंतोष की आग

यह पूरा विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव कुछ समय पहले ही रख दी गई थी. पिछले महीने पेरिस के गरीब और पिछड़े माने जाने वाले उत्तरी इलाकों के स्कूलों से इसकी शुरुआत हुई थी. शुरुआत में छात्र अपने परिसरों में शिक्षकों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर गुस्से में थे. धीरे-धीरे यह छात्रों का स्थानीय गुस्सा एक बड़े जन-आंदोलन में तब्दील हो गया. अब इस विरोध प्रदर्शन में समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी जुड़ चुके हैं, जो बढ़ती आर्थिक असमानता और सरकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं.

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फ्रांस में महंगाई के ताजा हालात क्या हैं?

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो फ्रांस में महंगाई ने आम जनता की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है. फ्रांस में सितंबर 2026 के दौरान खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर लगभग 3.0 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत के दायरे में दर्ज की गई है. वहीं, अगर यूरोपीय संघ के तय किए गए मानकों के हिसाब से देखा जाए, तो यह दर थोड़ी बढ़कर 3.4 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. जानकारों का मानना है कि वहां इस हल्की बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह ऊर्जा के दामों, खासकर पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में आया उछाल है.

भारत में खुदरा महंगाई की स्थिति क्या है?

दूसरी तरफ, भारत में भी महंगाई इस समय एक बड़ा और गंभीर मुद्दा बनी हुई है. देश में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई (CPI) सितंबर 2026 के दौरान बढ़कर सीधे 5.54 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. खास बात यह है कि भारत में खुदरा महंगाई पिछले करीब 11 महीनों से लगातार ऊपर की तरफ ही जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से तय की गई ऊपरी सीमा यानी 6 प्रतिशत के बिल्कुल करीब यह पहुंच चुकी है, जिससे आम परिवारों का महीने का बजट बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.





फ्रांस में भारत से कम महंगाई या ज्यादा?

जब दोनों देशों के आंकड़ों की आपस में तुलना की जाती है, तो स्थिति काफी साफ हो जाती है. फ्रांस की राष्ट्रीय खुदरा महंगाई दर जहां लगभग 3 प्रतिशत के आसपास है, वहीं भारत में यह आंकड़ा 5.54 प्रतिशत पर खड़ा है. इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में महंगाई की दर फ्रांस की तुलना में करीब 2 से 2.5 प्रतिशत तक ज्यादा है. फ्रांस में विरोध की मुख्य वजह ऊर्जा के दाम हैं, जबकि भारत में रसोई का बजट मुख्य तौर पर खाने-पीने की चीजों जैसे कि हरी सब्जियां, प्याज, लहसुन और खाद्य तेलों के महंगे होने से बिगड़ रहा है.

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