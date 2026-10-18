'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी

दुबई से तेल अवीव की फ्लाइट 'फ्लाईदुबई' की घटना को लेकर भारतीय पायलट स्मित मच्छार ने अब चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि जैसे कोई चीज टूटकर उनके सिर पर लगी है. उनका कहना है कि शुरुआत में खुद पर हुए हमले को लेकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमला हुआ है.

'स्काई न्यूज अरबिया' को दिए एक इंटरव्यू में शनिवार (17 अक्टूबर) को भारतीय पायलट ने पिछले महीने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई (flydubai) फ्लाइट की घटना को याद करते हुए कहा कि पहले मुझे लगा कि फ्लाइट की छत से कोई चीज टूटकर मेरे सिर के पिछले हिस्से पर आ लगी है. हालांकि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन पर उनके ही को-पायलट ने हमला किया था.

फ्लाइट की शुरुआत में सब नॉर्मल था- मच्छार

स्मित मच्छार ने आगे बताया कि कैसे एक सामान्य उड़ान, जान बचाने की जद्दोजहद में बदल गई. उन्होंने कहा कि उड़ान बिल्कुल सामान्य तरीके से ही शुरू हुई थी और सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं. उन्होंने बताया कि फ्लाइट की शुरुआत में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं था, जिससे आगे होने वाली घटना का कोई संकेत मिल पाता.

'स्मित कुछ करो, तुम इस तरह मर नहीं सकते'

भारतीय पायलट ने आगे बताया कि ये पहली बार था जब वे इस ओमानी को-पायलट के साथ उड़ान भर रहे थे. उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हमले के दौरान एक पल ऐसा आया, जब उन्हें लगा कि वह जिंदा नहीं बच पाएंगे. उस समय उन्होंने खुद से कहा कि स्मित कुछ करो, तुम इस तरह मर नहीं सकते. अगर उसी वक्त कुछ नहीं किया गया, तो हालात और बिगड़ सकते थे.

फ्लाईदुबई की उड़ान में घायल हुए मच्छार का संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इलाज चल रहा है. वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं और उस घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.

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