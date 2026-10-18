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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनवाब साहब हुए हैं...नवजात का कूल अंदाज देख नहीं रुकेगी हंसी

नवाब साहब हुए हैं...नवजात का कूल अंदाज देख नहीं रुकेगी हंसी

इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इस क्यूट वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए बेड पर लिटाया गया नवजात शिशु बेहद आराम के मूड में है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Oct 2026 04:32 PM (IST)
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नवजात बच्चों के जन्म के तुरंत बाद रोने या शांत लेटने के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा नन्हा बच्चा छाया हुआ है, जिसने पैदा होते ही ऐसा स्वैग दिखाया है कि डॉक्टर से लेकर देखने वाले हर इंसान की हंसी छूट गई. आम तौर पर बच्चे पैदा होने पर जोर-जोर से रोते हैं, लेकिन यह जनाब अस्पताल के बेड पर सिर के पीछे दोनों हाथ रखकर किसी राजा-महाराजा की तरह बेफिक्र होकर सोफे पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं.

सिर के पीछे हाथ और पैर पर पैर, नन्हे नवाब का स्वैग

इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इस क्यूट वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए बेड पर लिटाया गया नवजात शिशु बेहद आराम के मूड में है. बच्चे ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे टिका रखे हैं और पैर क्रॉस करके एकदम 'बॉस एटीट्यूड' में लेटा हुआ है. डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं, तब भी इस नन्हे उस्ताद के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं आती. उसकी यह बेफिक्र अदा देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह कह रहा हो "अरे भाई, डिस्टर्ब मत करो, बहुत लंबी यात्रा करके आया हूं."

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

क्यूट अंदाज ने जीता करोड़ों लोगों का दिल

अस्पताल के बेड पर नवजात का यह अनोखा पोज और चेहरे के भाव देखकर लोग लोटपोट हो रहे हैं. बच्चे का यह बेफिक्र अंदाज और उसका स्वैग हर किसी का दिल जीत रहा है.

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सोशल मीडिया पर कमेंट्स की आई बाढ़

वीडियो के सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही यूजर्स ने इस पर एक से बढ़कर एक मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा... "यह बच्चा तो पैदा होते ही जीवन का आनंद ले रहा है, इसका एटीट्यूड तो बड़े-बड़े अफसरों जैसा है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."लगता है यह पिछली जिंदगी में कोई बड़ा सेठ था, अस्पताल में भी वही पुराना मिजाज कायम है." वहीं एक और यूजर ने कहा..."दुनिया का सबसे शांत और कूल बच्चा, सिर पर हाथ रख कर लेटने का स्टाइल एकदम कतई जहर है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 04:32 PM (IST)
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