समुद्र की गहराई नापना इतना मुश्किल क्यों, पानी के नीचे क्या चुनौतियां?

समुद्र पृथ्वी की सतह के 70% से ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं. इससे पानी के नीचे का क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए काफी बड़ा हो जाता है. उपग्रह समुद्र तल की मैपिंग उसी तरह नहीं कर सकते जैसे वह जमीन की करते हैं. इस वजह से जहाज को सोनार का इस्तेमाल करके गहराई का माप लेना पड़ता है. यह मैपिंग महंगी और वक्त लेने वाली हो जाती है.