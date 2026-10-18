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समुद्र की गहराई नापना इतना मुश्किल क्यों, पानी के नीचे क्या चुनौतियां?
Ocean Depth Measurement: एक वक्त बाद वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई को नापना बंद कर दिया था. जानें उनके रास्ते में क्या चुनौतियां आईं और यह इतना मुश्किल क्यों है.
Ocean Depth Measurement: समुद्र की गहराई मापना वैज्ञानिक खोज के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है. हालांकि पृथ्वी की सतह का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है लेकिन पानी के नीचे की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनजाना है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर समुद्र की गहराई नापना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.
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Published at : 18 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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