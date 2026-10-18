'मुझे अफसोस है...', सलमान खान ने पिता सलीम खान से क्यों मांगी माफी?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी चर्चा में रहा. शो के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान अक्सर घरवालों को समझाने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंने हाल के एपिसोड में भी घरवालों की क्लास लगाई साथ ही नेशनल टेलीविजन पर पिता सलीम खान से भी माफी मांगने की बात कही. साथ ही पिता को लेकर भी काफी खुलासे किए हैं.

दरअसल, 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों से परिवारवालों के साथ रिश्ते पर बात की और उनसे माफी मांगने के लिए कहा कि अगर उनका किसी के साथ कनफ्लिक्ट हुआ है. तो इस दौरान सलमान ने खुद से ही शुरुआत की.

सलमान ने पिता सलीम खान से मांगी माफी

'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने बताया कि कैसे उन्होंने हाल ही में अपने पिता से बात की और शायद एक बेटे के तौर पर गलती की हो. उन्होंने शो में कहा, 'हम सभी को कुछ बातों का पछतावा होता है और फिर हम उस पर अफसोस जताते हैं. जैसे कुछ दिन पहले मैं अपने पिता से बात कर रहा था. हम आराम से बैठे थे और मैंने उनसे कहा कि एक बेटे के तौर पर अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो या आपको निराश किया हो तो मुझे सच में बहुत अफसोस है.'

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आसिफ खान ने अपने भाई से मांगी माफी

इसके साथ ही आसिफ खान ने अपने बड़े भाई से माफी मांगी है. उन्होंने उस समय को याद किया, जिसके लिए उन्हें पछतावा है. आसिफ ने बताया कि उनके शराब की लत में फंसने से पहले उनका भाई ही घर चलाता था. घर पर हुई एक बड़ी लड़ाई के दौरान आसिफ ने अपने बड़े भाई को थप्पड़ मार दिया था. इसके लिए उन्होंने रोते हुए नेशनल टीवी पर माफी मांगी.

वहीं, सलमान ने आसिफ को सलाह दी कि वो अपने भाई के साथ सुलह करने में देरी ना करें. सलमान ने कहा, 'जब ऐसी बातें हों तो उन्हें तुरंत सुलझा लें. समय ना बीतने दें. अगर उन्होंने अगले ही दिन सुलझा लिया होता तो आप ये समय अपने भाई के साथ बिता सकते थे.'

सलीम खान से सलमान के नाना ने नहीं की थी बात

सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' में आगे पिता सलीम खान को लेकर भी खुलासा किया कि सलमान के नाना उनके पिता से सालों तक बात नहीं किए थे. सलमान ने बताया कि 5 सालों तक उनके नाना ने बात नहीं की थी. क्योंकि वो शादी के खिलाफ नहीं थे लेकिन उनका कहना था कि सलीम अभी बॉलीवुड में करियर शुरू कर रहे हैं राइटिंग कर रहे हैं तो सेटल होने में टाइम लगेगा. लेकिन फिर भी सलमान के माता-पिता ने शादी कर ली थी तो इससे नाराज होकर उन्होंने 5 साल तक उनसे बात नहीं की थी लेकिन बाद में उन्हें पछतावा हुआ था.

सलमान खान का प्रोफेशनल फ्रंट

सलमान खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं. फिल्म की सरकार से क्लीयरेंस मिल चुके हैं. इसकी रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि ये 13 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है. इस फिल्म के जरिए सलमान, एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं.