दुनिया के इन देशों में भी जलाया जाता है रावण, सिर्फ भारत में नहीं होता दहन

मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है और यहां दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है. खुले मैदानों में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है. इसके बाद पारंपरिक रूप से रावण का पुतला जलाया जाता है.