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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया के इन देशों में भी जलाया जाता है रावण, सिर्फ भारत में नहीं होता दहन

दुनिया के इन देशों में भी जलाया जाता है रावण, सिर्फ भारत में नहीं होता दहन

Dussehra 2026: सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी दशहरा का त्योहार मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से देशों में रावण दहन होता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Oct 2026 06:40 PM (IST)
Dussehra 2026: सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी दशहरा का त्योहार मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से देशों में रावण दहन होता है.

Dussehra 2026: भारत में दशहरा की तैयारी शुरू हो चुकी है. दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है. यह त्योहार न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी मनाया जाता है. भारतीय मूल के लोग और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रावण दहन का आयोजन करते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है और यहां दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है. खुले मैदानों में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है. इसके बाद पारंपरिक रूप से रावण का पुतला जलाया जाता है.
मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है और यहां दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है. खुले मैदानों में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है. इसके बाद पारंपरिक रूप से रावण का पुतला जलाया जाता है.
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ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में हिंदू समुदाय दशहरा मनाते हैं. रावण दहन यहां का मुख्य आकर्षण होता है जो परिवारों और समुदाय के लोगों को एक साथ लाता है.
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में हिंदू समुदाय दशहरा मनाते हैं. रावण दहन यहां का मुख्य आकर्षण होता है जो परिवारों और समुदाय के लोगों को एक साथ लाता है.
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अमेरिका के न्यू जर्सी, टेक्सास और कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र दशहरा कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं. इन आयोजनों में रावण का पुतला जलाना शामिल होता है.
अमेरिका के न्यू जर्सी, टेक्सास और कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र दशहरा कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं. इन आयोजनों में रावण का पुतला जलाना शामिल होता है.
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यूनाइटेड किंगडम के लंदन और लीसेस्टर जैसे शहरों में भारतीय समुदाय द्वारा पारंपरिक तरीके से दशहरा मनाया जाता है. इन उत्सवों में रावण का पुतला जलाया जाता है.
यूनाइटेड किंगडम के लंदन और लीसेस्टर जैसे शहरों में भारतीय समुदाय द्वारा पारंपरिक तरीके से दशहरा मनाया जाता है. इन उत्सवों में रावण का पुतला जलाया जाता है.
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कनाडा के टोरंटो और वेंकूवर जैसे शहरों में भारतीय समुदाय विजयदशमी मानते हैं. यहां के खास बात है कि यहां रावण के साथ-साथ कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं.
कनाडा के टोरंटो और वेंकूवर जैसे शहरों में भारतीय समुदाय विजयदशमी मानते हैं. यहां के खास बात है कि यहां रावण के साथ-साथ कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं.
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रावण का पुतला जलाना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह परंपरा रामायण में भगवान राम और रावण की कथा से जुड़ी हुई है.
रावण का पुतला जलाना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह परंपरा रामायण में भगवान राम और रावण की कथा से जुड़ी हुई है.
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भारतीय समुदाय रामलीला और सार्वजनिक उत्सवों के जरिए दशहरे की परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं. यह आयोजन नई पीढ़ी को उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से परिचित कराते हैं.
भारतीय समुदाय रामलीला और सार्वजनिक उत्सवों के जरिए दशहरे की परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं. यह आयोजन नई पीढ़ी को उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से परिचित कराते हैं.
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इन पांच देशों में मनाए जाने वाला दशहरा दिखाता है कि भारतीय परंपराएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किस तरह कायम हैं. भौगोलिक दूरियों के बावजूद भी लोग विजयदशमी मनाने और उसके संदेश को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं.
इन पांच देशों में मनाए जाने वाला दशहरा दिखाता है कि भारतीय परंपराएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किस तरह कायम हैं. भौगोलिक दूरियों के बावजूद भी लोग विजयदशमी मनाने और उसके संदेश को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं.
Published at : 17 Oct 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Vijayadashami Ravan Dahan Dussehra 2026

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