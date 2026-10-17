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दुनिया के इन देशों में भी जलाया जाता है रावण, सिर्फ भारत में नहीं होता दहन
Dussehra 2026: सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी दशहरा का त्योहार मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से देशों में रावण दहन होता है.
Dussehra 2026: भारत में दशहरा की तैयारी शुरू हो चुकी है. दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है. यह त्योहार न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी मनाया जाता है. भारतीय मूल के लोग और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रावण दहन का आयोजन करते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 17 Oct 2026 06:40 PM (IST)
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