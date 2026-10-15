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इंजीनियरिंग का करिश्मा हैं ये दुनिया के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन, देखें लिस्ट

लखनऊ के पांडेयगंज में देश का पहला डबल स्टोरी गहरा मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है. जबकि चीन और यूक्रेन जैसे देशों में 116 मीटर तक की गहराई वाले दुनिया के सबसे अनोखे और विशाल मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 15 Oct 2026 07:53 PM (IST)
लखनऊ के पांडेयगंज में देश का पहला डबल स्टोरी गहरा मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है. जबकि चीन और यूक्रेन जैसे देशों में 116 मीटर तक की गहराई वाले दुनिया के सबसे अनोखे और विशाल मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं.

उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में बनने जा रहा पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन देश का एक ऐसा अनूठा और पहला भूमिगत स्टेशन होने जा रहा है, जिसका प्लेटफॉर्म डबल स्टोरी होगा. यहां ट्रेनें ऊपर और नीचे दोनों स्तरों पर आएंगी और यात्रियों को आवागमन की आधुनिक सुविधा मिलेंगी. वर्तमान में सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का यह रिकॉर्ड हावड़ा के पास दर्ज है, लेकिन पांडेयगंज का यह प्रोजेक्ट भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना साबित होने वाला है. आइए इसी बीच सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन के बारे में जानें.

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चीन के पहाड़ी और व्यस्त शहर चोंगकिंग में स्थित होंगयानकुन मेट्रो स्टेशन वर्तमान में पूरी दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन माना जाता है. यह जमीन से लगभग 116 मीटर की गहराई पर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि यह लगभग 40 मंजिला किसी उल्टी इमारत के जितना नीचे स्थित है.
चीन के पहाड़ी और व्यस्त शहर चोंगकिंग में स्थित होंगयानकुन मेट्रो स्टेशन वर्तमान में पूरी दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन माना जाता है. यह जमीन से लगभग 116 मीटर की गहराई पर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि यह लगभग 40 मंजिला किसी उल्टी इमारत के जितना नीचे स्थित है.
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इस स्टेशन के सबसे ऊपरी प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य प्लेटफॉर्म तक सिर्फ एस्केलेटर के जरिए पहुंचने में ही यात्रियों को लगभग 8 मिनट का लंबा समय लग जाता है. इतनी अधिक गहराई और भारी दबाव के कारण यहां सेकंडों में यात्रियों को सतह से नीचे ले जाने वाली बेहद तेज रफ्तार और आधुनिक लिफ्टों का विशेष रूप से इंतजाम किया गया है.
इस स्टेशन के सबसे ऊपरी प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य प्लेटफॉर्म तक सिर्फ एस्केलेटर के जरिए पहुंचने में ही यात्रियों को लगभग 8 मिनट का लंबा समय लग जाता है. इतनी अधिक गहराई और भारी दबाव के कारण यहां सेकंडों में यात्रियों को सतह से नीचे ले जाने वाली बेहद तेज रफ्तार और आधुनिक लिफ्टों का विशेष रूप से इंतजाम किया गया है.
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उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का पूरा मेट्रो सिस्टम दुनिया भर के यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है. इस अनूठे मेट्रो नेटवर्क को 1970 के दशक के दौरान तैयार किया गया था और इसकी औसत गहराई जमीन से 110 मीटर से भी अधिक नीचे है.
उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का पूरा मेट्रो सिस्टम दुनिया भर के यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है. इस अनूठे मेट्रो नेटवर्क को 1970 के दशक के दौरान तैयार किया गया था और इसकी औसत गहराई जमीन से 110 मीटर से भी अधिक नीचे है.
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इस स्टेशन को केवल सामान्य यातायात और परिवहन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में परमाणु हमले से नागरिकों की जान बचाने के लिए एक विशाल बंकर के रूप में डिजाइन किया गया था. इसमें एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में करीब साढ़े तीन मिनट लगते हैं.
इस स्टेशन को केवल सामान्य यातायात और परिवहन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में परमाणु हमले से नागरिकों की जान बचाने के लिए एक विशाल बंकर के रूप में डिजाइन किया गया था. इसमें एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में करीब साढ़े तीन मिनट लगते हैं.
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यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित आर्सेनलना मेट्रो स्टेशन दशकों तक दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होने का प्रतिष्ठित गौरव अपने नाम रखे हुए था. इस स्टेशन को जमीन के बहुत नीचे बनाने के दौरान इंजीनियरों को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहां की कमजोर मिट्टी और भूजल का भारी दबाव एक बड़ी चुनौती था.
यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित आर्सेनलना मेट्रो स्टेशन दशकों तक दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होने का प्रतिष्ठित गौरव अपने नाम रखे हुए था. इस स्टेशन को जमीन के बहुत नीचे बनाने के दौरान इंजीनियरों को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहां की कमजोर मिट्टी और भूजल का भारी दबाव एक बड़ी चुनौती था.
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साल 2022 के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के विकट दौर में जब मिसाइलें बरस रही थीं, तब हजारों स्थानीय नागरिकों ने अपनी जान बचाने के लिए इसी 105.5 मीटर गहरे स्टेशन के अंदर शरण ली थी. यहां एस्केलेटर के जरिए जमीन की सतह से प्लेटफॉर्म तक का सफर तय करने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है.
साल 2022 के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के विकट दौर में जब मिसाइलें बरस रही थीं, तब हजारों स्थानीय नागरिकों ने अपनी जान बचाने के लिए इसी 105.5 मीटर गहरे स्टेशन के अंदर शरण ली थी. यहां एस्केलेटर के जरिए जमीन की सतह से प्लेटफॉर्म तक का सफर तय करने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है.
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कीव शहर में ही स्थित जोलोटी वोरोटा मेट्रो स्टेशन लगभग 96.5 मीटर की गहराई पर बना हुआ है, जिसे पूरे यूरोप महाद्वीप के सबसे खूबसूरत और कलात्मक मेट्रो स्टेशनों में गिना जाता है. साल 1989 में बनकर तैयार हुए इस स्टेशन का आंतरिक सजावट और डिजाइन किसी प्राचीन यूरोपीय महल या ऐतिहासिक मंदिर की तरह प्रतीत होता है.
कीव शहर में ही स्थित जोलोटी वोरोटा मेट्रो स्टेशन लगभग 96.5 मीटर की गहराई पर बना हुआ है, जिसे पूरे यूरोप महाद्वीप के सबसे खूबसूरत और कलात्मक मेट्रो स्टेशनों में गिना जाता है. साल 1989 में बनकर तैयार हुए इस स्टेशन का आंतरिक सजावट और डिजाइन किसी प्राचीन यूरोपीय महल या ऐतिहासिक मंदिर की तरह प्रतीत होता है.
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चीन के चोंगकिंग शहर का एक और प्रमुख स्टेशन होंगतुडी अपनी लगभग 94.47 मीटर यानी करीब 310 फीट की गहराई के लिए वैश्विक स्तर पर खासी प्रसिद्ध रखता है. इस स्टेशन की बनावट इतनी जटिल है कि यहां एक मेट्रो लाइन से दूसरी लाइन पर जाने का रास्ता किसी पहेली या भूलभुलैया को पार करने जैसा अनुभव कराता है. यात्रियों की सुगमता और भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस स्टेशन के अंदर 90 से अधिक आधुनिक एस्केलेटर लगाए गए हैं.
चीन के चोंगकिंग शहर का एक और प्रमुख स्टेशन होंगतुडी अपनी लगभग 94.47 मीटर यानी करीब 310 फीट की गहराई के लिए वैश्विक स्तर पर खासी प्रसिद्ध रखता है. इस स्टेशन की बनावट इतनी जटिल है कि यहां एक मेट्रो लाइन से दूसरी लाइन पर जाने का रास्ता किसी पहेली या भूलभुलैया को पार करने जैसा अनुभव कराता है. यात्रियों की सुगमता और भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस स्टेशन के अंदर 90 से अधिक आधुनिक एस्केलेटर लगाए गए हैं.
Published at : 15 Oct 2026 07:53 PM (IST)
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GK NEWS Deepest Metro Stations Lucknow Pandeyganj Metro Station

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