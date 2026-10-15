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इंजीनियरिंग का करिश्मा हैं ये दुनिया के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन, देखें लिस्ट
लखनऊ के पांडेयगंज में देश का पहला डबल स्टोरी गहरा मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है. जबकि चीन और यूक्रेन जैसे देशों में 116 मीटर तक की गहराई वाले दुनिया के सबसे अनोखे और विशाल मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं.
उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में बनने जा रहा पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन देश का एक ऐसा अनूठा और पहला भूमिगत स्टेशन होने जा रहा है, जिसका प्लेटफॉर्म डबल स्टोरी होगा. यहां ट्रेनें ऊपर और नीचे दोनों स्तरों पर आएंगी और यात्रियों को आवागमन की आधुनिक सुविधा मिलेंगी. वर्तमान में सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का यह रिकॉर्ड हावड़ा के पास दर्ज है, लेकिन पांडेयगंज का यह प्रोजेक्ट भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना साबित होने वाला है. आइए इसी बीच सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन के बारे में जानें.
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Published at : 15 Oct 2026 07:53 PM (IST)
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