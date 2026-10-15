इंजीनियरिंग का करिश्मा हैं ये दुनिया के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन, देखें लिस्ट

चीन के चोंगकिंग शहर का एक और प्रमुख स्टेशन होंगतुडी अपनी लगभग 94.47 मीटर यानी करीब 310 फीट की गहराई के लिए वैश्विक स्तर पर खासी प्रसिद्ध रखता है. इस स्टेशन की बनावट इतनी जटिल है कि यहां एक मेट्रो लाइन से दूसरी लाइन पर जाने का रास्ता किसी पहेली या भूलभुलैया को पार करने जैसा अनुभव कराता है. यात्रियों की सुगमता और भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस स्टेशन के अंदर 90 से अधिक आधुनिक एस्केलेटर लगाए गए हैं.