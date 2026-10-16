कैसे तय होती है मिठाइयों की एक्सपायरी डेट, दुकानदार कैसे लगाते हैं अंदाजा?

दुकानदार जब एक्सपायरी डेट को तय करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि मिठाई को किस तरह रखा जा रहा है. अगर दूध से बनाई मिठाई को फ्रिज में रखा जाए तो वह कमरे के तापमान पर रखी गई मिठाई की तुलना में एक-दो दिन ज्यादा चल सकती हैं. फ्रिज में रखने से मिठाई हमेशा के लिए ठीक नहीं रह सकती इस वजह से उन्हें कैसे रखना चाहिए और कब तक इस्तेमाल करना चाहिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.