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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसे तय होती है मिठाइयों की एक्सपायरी डेट, दुकानदार कैसे लगाते हैं अंदाजा?

कैसे तय होती है मिठाइयों की एक्सपायरी डेट, दुकानदार कैसे लगाते हैं अंदाजा?

Expiry Date of Sweets: बाकी खाने के सामानों की तरह मिठाइयों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है. आइए जानते हैं कि यह एक्सपायरी डेट कैसे तय की जाती है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Expiry Date of Sweets: बाकी खाने के सामानों की तरह मिठाइयों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है. आइए जानते हैं कि यह एक्सपायरी डेट कैसे तय की जाती है.

Expiry Date of Sweets: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. त्योहारों के सीजन में मिठाइयां एक अहम हिस्सा होती हैं. लेकिन हर मिठाई की एक सीमित शेल्फ लाइफ होती है. मगर सवाल यह उठता है कि आखिर मिठाइयों की एक्सपायरी डेट कैसे तय की जाती है और दुकानदार इस चीज का कैसे अंदाजा लगाते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामग्री उसकी शेल्फ लाइफ को प्रभावित करने वाली मुख्य वजह बन सकती है. दूध से बनी मिठाइयां जिनमें खोया या फिर छेना होता है काफी जल्दी खराब हो जाती हैं. दुकानदार आमतौर पर उनके लिए एक से दो दिन की उपयोग की अंतिम तिथि तय करते हैं.
मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामग्री उसकी शेल्फ लाइफ को प्रभावित करने वाली मुख्य वजह बन सकती है. दूध से बनी मिठाइयां जिनमें खोया या फिर छेना होता है काफी जल्दी खराब हो जाती हैं. दुकानदार आमतौर पर उनके लिए एक से दो दिन की उपयोग की अंतिम तिथि तय करते हैं.
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काजू कतली, लड्डू और मैसूर पाक जैसी मिठाइयों में ताजा दूध से पानी मिठाइयों की तुलना में नमी या फिर दूध की मात्रा कम होती है. इस वजह से उनकी शेल्फ लाइफ लगभग 7 से 30 दिन तक हो सकती है. यह इनमें इस्तेमाल सामग्री, इन्हें बनाने के तरीके और इन्हें रखने के तरीके पर निर्भर करता है.
काजू कतली, लड्डू और मैसूर पाक जैसी मिठाइयों में ताजा दूध से पानी मिठाइयों की तुलना में नमी या फिर दूध की मात्रा कम होती है. इस वजह से उनकी शेल्फ लाइफ लगभग 7 से 30 दिन तक हो सकती है. यह इनमें इस्तेमाल सामग्री, इन्हें बनाने के तरीके और इन्हें रखने के तरीके पर निर्भर करता है.
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पेठा और ऐसी मिठाइयां जो चीनी की चाशनी में अच्छी तरह डूबी होती हैं, वे दूध से बनी जल्दी खराब होने वाली मिठाइयों की तुलना में लंबे समय तक खाने लायक रह सकती हैं.
पेठा और ऐसी मिठाइयां जो चीनी की चाशनी में अच्छी तरह डूबी होती हैं, वे दूध से बनी जल्दी खराब होने वाली मिठाइयों की तुलना में लंबे समय तक खाने लायक रह सकती हैं.
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मिठाई बनाने की प्रक्रिया भी इस बात पर असर डालती है कि उसे कितने समय तक रखा जा सकता है. दुकानदार और हलवाई इस बात का ध्यान रखते हैं कि मिठाई को किस तापमान पर पकाया गया था और बनाते समय उसमें से कितनी नमी निकल गई थी.
मिठाई बनाने की प्रक्रिया भी इस बात पर असर डालती है कि उसे कितने समय तक रखा जा सकता है. दुकानदार और हलवाई इस बात का ध्यान रखते हैं कि मिठाई को किस तापमान पर पकाया गया था और बनाते समय उसमें से कितनी नमी निकल गई थी.
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मिठाई कितनी जल्दी खराब होगी यह तय करने में नमी एक बड़ी भूमिका निभाती है. जिन मिठाइयों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है उन्हें काफी सावधानी से रखने की जरूरत होती है. बनाने की प्रक्रिया के दौरान नमी को ज्यादा निकाल देने से बैक्टीरिया पनपने का खतरा कम हो जाता है.
मिठाई कितनी जल्दी खराब होगी यह तय करने में नमी एक बड़ी भूमिका निभाती है. जिन मिठाइयों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है उन्हें काफी सावधानी से रखने की जरूरत होती है. बनाने की प्रक्रिया के दौरान नमी को ज्यादा निकाल देने से बैक्टीरिया पनपने का खतरा कम हो जाता है.
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दुकानदार जब एक्सपायरी डेट को तय करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि मिठाई को किस तरह रखा जा रहा है. अगर दूध से बनाई मिठाई को फ्रिज में रखा जाए तो वह कमरे के तापमान पर रखी गई मिठाई की तुलना में एक-दो दिन ज्यादा चल सकती हैं. फ्रिज में रखने से मिठाई हमेशा के लिए ठीक नहीं रह सकती इस वजह से उन्हें कैसे रखना चाहिए और कब तक इस्तेमाल करना चाहिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
दुकानदार जब एक्सपायरी डेट को तय करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि मिठाई को किस तरह रखा जा रहा है. अगर दूध से बनाई मिठाई को फ्रिज में रखा जाए तो वह कमरे के तापमान पर रखी गई मिठाई की तुलना में एक-दो दिन ज्यादा चल सकती हैं. फ्रिज में रखने से मिठाई हमेशा के लिए ठीक नहीं रह सकती इस वजह से उन्हें कैसे रखना चाहिए और कब तक इस्तेमाल करना चाहिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
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दुकानदार मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने के तरीके और उसे रखने की स्थिति के आधार पर उसकी शेल्फ लाइफ का अंदाजा लगाते हैं.
दुकानदार मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने के तरीके और उसे रखने की स्थिति के आधार पर उसकी शेल्फ लाइफ का अंदाजा लगाते हैं.
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हर मिठाई के लिए सही तारीख अलग-अलग हो सकती है इस वजह से हर उत्पाद के हिसाब से अलग-अलग समय सीमा तय करना जरूरी है.
हर मिठाई के लिए सही तारीख अलग-अलग हो सकती है इस वजह से हर उत्पाद के हिसाब से अलग-अलग समय सीमा तय करना जरूरी है.
Published at : 16 Oct 2026 06:12 PM (IST)
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Expiry Date Of Sweets Use By Date Shelf Life Of Mithai

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