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कैसे तय होती है मिठाइयों की एक्सपायरी डेट, दुकानदार कैसे लगाते हैं अंदाजा?
Expiry Date of Sweets: बाकी खाने के सामानों की तरह मिठाइयों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है. आइए जानते हैं कि यह एक्सपायरी डेट कैसे तय की जाती है.
Expiry Date of Sweets: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. त्योहारों के सीजन में मिठाइयां एक अहम हिस्सा होती हैं. लेकिन हर मिठाई की एक सीमित शेल्फ लाइफ होती है. मगर सवाल यह उठता है कि आखिर मिठाइयों की एक्सपायरी डेट कैसे तय की जाती है और दुकानदार इस चीज का कैसे अंदाजा लगाते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 16 Oct 2026 06:12 PM (IST)
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