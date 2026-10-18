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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा

'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. शीतला माता मंदिर के पास शनिवार देर रात अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 10:40 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास शनिवार देर रात अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं. इस घटना को लेकर पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान किया है.

पीएमओ ने रविवार (18 अक्टूबर) को पीएम मोदी के हवाले से लिखा, "मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की खबर से बहुत दुख हुआ. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हू." प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. इसके अलावा घायलों को पचास-पचास हजार रुपये दिए जाएंगे. 

राष्ट्रपति ने जताया दुख
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है. मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं."

एसएसपी ने क्या बताया
ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर जा रहे थे. छिनोर की ओर वाली सड़क पर खड़ी ढलान है, जहां भारी वाहनों का आना प्रतिबंधित है. उन्होंने कहा कि धान से लदा एक ट्रक पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर अचानक बेकाबू हो गया. ट्रक नीचे की ओर आया और मंदिर की बाहरी दीवार व गेट से जा टकराया. इस वजह से सड़क पर मौजूद श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए. मौके पर तैनात 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 18 Oct 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Gwalior Accident PM Modi Breaking News Abp News
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