ताइवान में कितने हो जाते हैं 1000 रुपये, यहां इससे क्या खरीद सकते हैं?

आप अपनी इस बजट राशि से ताइवान के स्ट्रीट फूड कल्चर का बेहतरीन स्वाद ले सकते हैं, जो आपके यात्रा के अनुभव को और अधिक यादगार बना देता है. ताइवान का पाइनएप्पल केक वहां की सबसे प्रसिद्ध बेकरी आइटम्स में से एक है, जिसे पर्यटक अक्सर उपहार के रूप में या खुद खाने के लिए खरीदते हैं.