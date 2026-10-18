लिव-इन में पैदा हुए बच्चे को क्या अधिकार मिलते हैं, क्या है कानून?

कानून के मुताबिक, जन्म प्रमाण पत्र में माता और पिता दोनों के नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार बच्चे को मिलता है. यदि मां अकेले ही बच्चे की परवरिश कर रही है और वह उसकी प्राकृतिक अभिभावक है, तो यह जरूरी नहीं है कि पिता का सरनेम ही इस्तेमाल किया जाए. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के पास दस्तावेजों में उचित बदलाव करने का अधिकार होता है, ताकि बच्चे की पहचान और सम्मान सुरक्षित रह सके.