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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजलिव-इन में पैदा हुए बच्चे को क्या अधिकार मिलते हैं, क्या है कानून?

लिव-इन में पैदा हुए बच्चे को क्या अधिकार मिलते हैं, क्या है कानून?

भारतीय कानून के तहत लिव-इन में पैदा हुए बच्चों को शादीशुदा जोड़े के बच्चों की तरह ही वैधता, संपत्ति, और भरण-पोषण का पूरा अधिकार मिलता है. अदालतें बच्चे के हित और भविष्य को सर्वोपरि मानती हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 18 Oct 2026 04:27 PM (IST)
भारतीय कानून के तहत लिव-इन में पैदा हुए बच्चों को शादीशुदा जोड़े के बच्चों की तरह ही वैधता, संपत्ति, और भरण-पोषण का पूरा अधिकार मिलता है. अदालतें बच्चे के हित और भविष्य को सर्वोपरि मानती हैं.

आज के दौर में समाज की सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसके चलते लिव-इन रिलेशनशिप का चलन भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. ऐसे रिश्तों में रहने वाले जोड़ों के बीच जब बच्चे का जन्म होता है, तो अक्सर लोगों के मन में उसके भविष्य और कानूनी अधिकारों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं. क्या बिना शादी के साथ रहने वाले माता-पिता की संतान को समाज और कानून में बराबर का दर्जा मिलता है? आइए जानें.

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भारतीय कानूनी व्यवस्था में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से तय की गई है कि लिव-इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाले बच्चे को किसी भी हाल में कमतर या अवैध नहीं माना जा सकता.
भारतीय कानूनी व्यवस्था में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से तय की गई है कि लिव-इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाले बच्चे को किसी भी हाल में कमतर या अवैध नहीं माना जा सकता.
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देश की सर्वोच्च अदालत और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों में यह साफ किया है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हैं, तो उनके मेल से जन्मी संतान को पूरी तरह से एक वैध संतान का दर्जा दिया जाएगा.
देश की सर्वोच्च अदालत और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों में यह साफ किया है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हैं, तो उनके मेल से जन्मी संतान को पूरी तरह से एक वैध संतान का दर्जा दिया जाएगा.
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कानून की नजर में माता-पिता की शादी न होने की वजह से उस मासूम बच्चे को उसके बुनियादी अधिकारों से कभी वंचित नहीं किया जा सकता. अक्सर यह भ्रम रहता है कि लिव-इन में जन्मे बच्चे के दस्तावेजों में पिता का नाम लिखवाना या सरनेम जोड़ना अनिवार्य होता है या नहीं.
कानून की नजर में माता-पिता की शादी न होने की वजह से उस मासूम बच्चे को उसके बुनियादी अधिकारों से कभी वंचित नहीं किया जा सकता. अक्सर यह भ्रम रहता है कि लिव-इन में जन्मे बच्चे के दस्तावेजों में पिता का नाम लिखवाना या सरनेम जोड़ना अनिवार्य होता है या नहीं.
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कानून के मुताबिक, जन्म प्रमाण पत्र में माता और पिता दोनों के नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार बच्चे को मिलता है. यदि मां अकेले ही बच्चे की परवरिश कर रही है और वह उसकी प्राकृतिक अभिभावक है, तो यह जरूरी नहीं है कि पिता का सरनेम ही इस्तेमाल किया जाए. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के पास दस्तावेजों में उचित बदलाव करने का अधिकार होता है, ताकि बच्चे की पहचान और सम्मान सुरक्षित रह सके.
कानून के मुताबिक, जन्म प्रमाण पत्र में माता और पिता दोनों के नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार बच्चे को मिलता है. यदि मां अकेले ही बच्चे की परवरिश कर रही है और वह उसकी प्राकृतिक अभिभावक है, तो यह जरूरी नहीं है कि पिता का सरनेम ही इस्तेमाल किया जाए. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के पास दस्तावेजों में उचित बदलाव करने का अधिकार होता है, ताकि बच्चे की पहचान और सम्मान सुरक्षित रह सके.
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बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए कानून ने संपत्ति के मामले में भी स्पष्ट प्रावधान किए हैं. लिव-इन से जन्मी संतान अपने माता-पिता की खुद की कमाई यानी सेल्फ-एक्वायर्ड संपत्ति में पूरी तरह से हिस्सेदार और कानूनी वारिस होती है.
बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए कानून ने संपत्ति के मामले में भी स्पष्ट प्रावधान किए हैं. लिव-इन से जन्मी संतान अपने माता-पिता की खुद की कमाई यानी सेल्फ-एक्वायर्ड संपत्ति में पूरी तरह से हिस्सेदार और कानूनी वारिस होती है.
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हालांकि, पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति में उत्तराधिकार को लेकर हिंदू कानूनों के तहत कुछ निश्चित सीमाएं या नियम हो सकते हैं, लेकिन माता-पिता की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति पर बच्चे का हक पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और अदालतें भी इसी भावना के तहत फैसले देती हैं.
हालांकि, पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति में उत्तराधिकार को लेकर हिंदू कानूनों के तहत कुछ निश्चित सीमाएं या नियम हो सकते हैं, लेकिन माता-पिता की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति पर बच्चे का हक पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और अदालतें भी इसी भावना के तहत फैसले देती हैं.
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किसी भी बच्चे के लालन-पालन और उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना उसके माता-पिता की कानूनी जिम्मेदारी होती है. कानून के जानकारों के अनुसार, भारतीय व्यवस्था में भरण-पोषण से जुड़े नियमों के तहत पिता इस बात से नहीं बच सकता कि वह बच्चे के साथ कानूनी रूप से विवाहित रिश्ते में नहीं था.
किसी भी बच्चे के लालन-पालन और उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना उसके माता-पिता की कानूनी जिम्मेदारी होती है. कानून के जानकारों के अनुसार, भारतीय व्यवस्था में भरण-पोषण से जुड़े नियमों के तहत पिता इस बात से नहीं बच सकता कि वह बच्चे के साथ कानूनी रूप से विवाहित रिश्ते में नहीं था.
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कानूनन पिता पर यह बाध्यता होती है कि वह अपनी संतान की शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण-पोषण का खर्च उठाए. यदि कोई पिता इससे मुंह मोड़ता है, तो अदालत के जरिए बच्चे के नाम पर कानूनी सहायता और वित्तीय मदद हासिल की जा सकती है.
कानूनन पिता पर यह बाध्यता होती है कि वह अपनी संतान की शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण-पोषण का खर्च उठाए. यदि कोई पिता इससे मुंह मोड़ता है, तो अदालत के जरिए बच्चे के नाम पर कानूनी सहायता और वित्तीय मदद हासिल की जा सकती है.
Published at : 18 Oct 2026 04:27 PM (IST)
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