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लिव-इन में पैदा हुए बच्चे को क्या अधिकार मिलते हैं, क्या है कानून?
भारतीय कानून के तहत लिव-इन में पैदा हुए बच्चों को शादीशुदा जोड़े के बच्चों की तरह ही वैधता, संपत्ति, और भरण-पोषण का पूरा अधिकार मिलता है. अदालतें बच्चे के हित और भविष्य को सर्वोपरि मानती हैं.
आज के दौर में समाज की सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसके चलते लिव-इन रिलेशनशिप का चलन भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. ऐसे रिश्तों में रहने वाले जोड़ों के बीच जब बच्चे का जन्म होता है, तो अक्सर लोगों के मन में उसके भविष्य और कानूनी अधिकारों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं. क्या बिना शादी के साथ रहने वाले माता-पिता की संतान को समाज और कानून में बराबर का दर्जा मिलता है? आइए जानें.
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Published at : 18 Oct 2026 04:27 PM (IST)
Tags :Live In Relationship GK NEWS
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