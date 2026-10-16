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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया के बेस्ट देशों की सूची में इस मुल्क ने मारी बाजी, जानें भारत की रैंकिंग

दुनिया के बेस्ट देशों की सूची में इस मुल्क ने मारी बाजी, जानें भारत की रैंकिंग

कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर 2026 की सूची में ग्रीस दुनिया का सबसे पसंदीदा देश चुना गया है, जबकि भारत ने भी इसमें शानदार प्रदर्शन किया है. आइए जानते हैं कि यह लिस्ट किन पैमानों के आधार पर तैयार की गई है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 16 Oct 2026 09:20 PM (IST)
कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर 2026 की सूची में ग्रीस दुनिया का सबसे पसंदीदा देश चुना गया है, जबकि भारत ने भी इसमें शानदार प्रदर्शन किया है. आइए जानते हैं कि यह लिस्ट किन पैमानों के आधार पर तैयार की गई है.

प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर ने साल 2026 के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है. इस 29वें रीडर्स चॉइस अवार्ड्स में दुनिया भर के घुमक्कड़ों और पर्यटकों की पसंदीदा जगहों को जगह दी गई है. वैश्विक स्तर पर यात्रियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर यूरोपीय देश ग्रीस ने शीर्ष स्थान हासिल कर हर किसी को हैरान कर दिया है. वहीं, विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत वाले भारत ने भी इस अंतरराष्ट्रीय सूची के शीर्ष 20 देशों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

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1 अप्रैल से 30 जून 2026 के मध्य आयोजित किए गए इस ऑनलाइन सर्वेक्षण में दुनिया भर के हजारों अनुभवी यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए. सर्वे के दौरान होटलों, द्वीपों, एयरलाइंस, क्रूज लाइन्स और ऐतिहासिक शहरों समेत कई पैमानों पर रेटिंग मांगी गई थी.
1 अप्रैल से 30 जून 2026 के मध्य आयोजित किए गए इस ऑनलाइन सर्वेक्षण में दुनिया भर के हजारों अनुभवी यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए. सर्वे के दौरान होटलों, द्वीपों, एयरलाइंस, क्रूज लाइन्स और ऐतिहासिक शहरों समेत कई पैमानों पर रेटिंग मांगी गई थी.
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यात्रियों के फीडबैक को पांच अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज कर उनका औसत निकाला गया और उसी आधार पर देशों का अंतिम स्कोर तय किया गया. यूरोप का बेहद खूबसूरत देश ग्रीस 98.14 का शानदार स्कोर हासिल कर दुनिया का सबसे पसंदीदा देश बन गया है.
यात्रियों के फीडबैक को पांच अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज कर उनका औसत निकाला गया और उसी आधार पर देशों का अंतिम स्कोर तय किया गया. यूरोप का बेहद खूबसूरत देश ग्रीस 98.14 का शानदार स्कोर हासिल कर दुनिया का सबसे पसंदीदा देश बन गया है.
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मायकोनोस, सैंटोरिनी, क्रीट, पारोस और टीनोस जैसे इसके आकर्षक द्वीप सैलानियों की पहली पसंद बने हुए हैं. ग्रीस की ऐतिहासिक राजधानी एथेंस अब केवल प्राचीन संरचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नए आर्ट और कल्चरल हब के रूप में उभर चुकी है.
मायकोनोस, सैंटोरिनी, क्रीट, पारोस और टीनोस जैसे इसके आकर्षक द्वीप सैलानियों की पहली पसंद बने हुए हैं. ग्रीस की ऐतिहासिक राजधानी एथेंस अब केवल प्राचीन संरचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नए आर्ट और कल्चरल हब के रूप में उभर चुकी है.
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इसके बेहतरीन लग्जरी होटल और आधुनिक आर्ट गैलरीज इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की फेहरिस्त में सबसे ऊपर रखते हैं. ग्लोबल रैंकिंग में ग्रीस के ठीक बाद एशियाई देश जापान 97.01 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर रहा, जबकि इटली 96.48 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हुआ.
इसके बेहतरीन लग्जरी होटल और आधुनिक आर्ट गैलरीज इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की फेहरिस्त में सबसे ऊपर रखते हैं. ग्लोबल रैंकिंग में ग्रीस के ठीक बाद एशियाई देश जापान 97.01 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर रहा, जबकि इटली 96.48 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हुआ.
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सूची में तुर्की 94.90 स्कोर के साथ चौथे और पुर्तगाल 94.64 अंक हासिल कर पांचवें स्थान पर दर्ज किया गया.
सूची में तुर्की 94.90 स्कोर के साथ चौथे और पुर्तगाल 94.64 अंक हासिल कर पांचवें स्थान पर दर्ज किया गया.
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इसके बाद छठे से दसवें पायदान तक क्रमशः कोस्टा रिका (94.29), क्रोएशिया (94.01), इंडोनेशिया (93.75), केन्या (93.57) और थाईलैंड (93.26) जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों ने अपनी जगह पक्की की.
इसके बाद छठे से दसवें पायदान तक क्रमशः कोस्टा रिका (94.29), क्रोएशिया (94.01), इंडोनेशिया (93.75), केन्या (93.57) और थाईलैंड (93.26) जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों ने अपनी जगह पक्की की.
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी इस टूरिज्म रैंकिंग में भारत को 92.11 स्कोर के साथ 17वां स्थान प्राप्त हुआ है. दुनिया भर के देशों के बीच 17वीं रैंक हासिल करना भारत के पर्यटन उद्योग की वैश्विक मजबूती को दर्शाता है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी इस टूरिज्म रैंकिंग में भारत को 92.11 स्कोर के साथ 17वां स्थान प्राप्त हुआ है. दुनिया भर के देशों के बीच 17वीं रैंक हासिल करना भारत के पर्यटन उद्योग की वैश्विक मजबूती को दर्शाता है.
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भारत के ऐतिहासिक किले, विविध खान-पान, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमाननवाजी ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को खासी गहराई से प्रभावित किया है, जिसके बूते भारत टॉप-20 में जगह बनाने में कामयाब रहा.
भारत के ऐतिहासिक किले, विविध खान-पान, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमाननवाजी ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को खासी गहराई से प्रभावित किया है, जिसके बूते भारत टॉप-20 में जगह बनाने में कामयाब रहा.
Published at : 16 Oct 2026 09:20 PM (IST)
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