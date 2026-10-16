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दुनिया के बेस्ट देशों की सूची में इस मुल्क ने मारी बाजी, जानें भारत की रैंकिंग
कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर 2026 की सूची में ग्रीस दुनिया का सबसे पसंदीदा देश चुना गया है, जबकि भारत ने भी इसमें शानदार प्रदर्शन किया है. आइए जानते हैं कि यह लिस्ट किन पैमानों के आधार पर तैयार की गई है.
प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर ने साल 2026 के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है. इस 29वें रीडर्स चॉइस अवार्ड्स में दुनिया भर के घुमक्कड़ों और पर्यटकों की पसंदीदा जगहों को जगह दी गई है. वैश्विक स्तर पर यात्रियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर यूरोपीय देश ग्रीस ने शीर्ष स्थान हासिल कर हर किसी को हैरान कर दिया है. वहीं, विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत वाले भारत ने भी इस अंतरराष्ट्रीय सूची के शीर्ष 20 देशों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.
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