दुनिया के बेस्ट देशों की सूची में इस मुल्क ने मारी बाजी, जानें भारत की रैंकिंग

इसके बेहतरीन लग्जरी होटल और आधुनिक आर्ट गैलरीज इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की फेहरिस्त में सबसे ऊपर रखते हैं. ग्लोबल रैंकिंग में ग्रीस के ठीक बाद एशियाई देश जापान 97.01 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर रहा, जबकि इटली 96.48 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हुआ.