जीरो एफआईआर क्या होती है, केरल में दिल्ली पुलिस के खिलाफ हुई दर्ज?

कानून की दुनिया में न्याय पाने की प्रक्रिया को आम नागरिक के लिए जितना आसान बनाया जाए, व्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है. हाल ही में केरल में एक ऐसा ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता के साथ कथित मारपीट के बाद केरल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की है. इस घटना ने एक बार फिर से जीरो एफआईआर के कानूनी प्रावधान और इसकी उपयोगिता को देश के सामने ला दिया है. आइए समझते हैं कि आखिर जीरो एफआईआर क्या होती है और यह सामान्य पुलिस रिपोर्ट से किस प्रकार भिन्न है.

केरल में क्या है पूरा मामला?

केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस कानूनी कार्रवाई के केंद्र में एक महिला छात्र नेता की शिकायत है. एनएसयूआई की कार्यकर्ता अथिरा सी ने आरोप लगाया है कि जब वह देश की राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थीं, तब दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की. इस घटना से आहत होकर उन्होंने केरल वापस लौटने के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के समक्ष लिखित शिकायत दी और न्याय की गुहार लगाई. उनकी इसी शिकायत को आधार बनाते हुए बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, और अब इसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को भेजा जा रहा है.

जीरो एफआईआर का अर्थ क्या है?

आम कानूनी व्यवस्था के तहत नियम यह होता है कि जिस इलाके या थाने की हद में कोई अपराध घटित होता है, पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उसी थाने में जाना पड़ता है. लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पीड़ित के लिए तुरंत घटना स्थल वाले शहर या थाने तक पहुंचना असंभव हो जाता है. ऐसी आपातकालीन या मुश्किल घड़ी में देश का कोई भी पुलिस थाना शिकायतकर्ता को मना किए बिना उसकी बात सुन सकता है और रिपोर्ट दर्ज कर सकता है. इस विशेष कानूनी प्रक्रिया को ही जीरो एफआईआर कहा जाता है, जो नागरिकों को बिना किसी भौगोलिक बाधा के तुरंत पुलिस सुरक्षा और सहायता पाने का अधिकार देती है.

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इसे जीरो नाम क्यों दिया गया?

इस विशेष प्रकार की पुलिस शिकायत को जीरो कहे जाने के पीछे एक तकनीकी कारण जुड़ा हुआ है. जब कोई थाना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध की शिकायत दर्ज करता है, तो वह अपनी डायरी में उस पर कोई नियमित क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर नहीं डालता है. उस वक्त उस रिपोर्ट के आगे की जगह पर शून्य यानी '0' अंक दर्ज किया जाता है, ताकि यह स्पष्ट रहे कि यह मामला मूल रूप से किसी अन्य थाने का है. एक बार यह शुरुआती रिपोर्ट शून्य नंबर के साथ दर्ज हो जाती है, तो इसे बिना वक्त गंवाए उस संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में असल घटना घटी होती है, और वहां पहुंचने के बाद इसे एक नया नियमित एफआईआर नंबर दे दिया जाता है.

सामान्य एफआईआर और जीरो एफआईआर में अंतर

दोनों ही पुलिस शिकायतें कानून की नजर में समान रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, लेकिन दोनों की कार्यप्रणाली में बुनियादी फर्क होता है. सामान्य एफआईआर हमेशा उसी थाने के अधिकार क्षेत्र में लिखी जाती है जहां दुर्घटना या अपराध हुआ हो, जबकि जीरो एफआईआर को देश के किसी भी कोने में किसी भी पुलिस स्टेशन के भीतर दर्ज कराया जा सकता है. सामान्य प्रक्रिया में पुलिस अक्सर 'यह हमारा इलाका नहीं है' कहकर मामला टाल सकती है, लेकिन जीरो एफआईआर के मामले में पुलिस ऐसा बहाना नहीं बना सकती. इसके अलावा, सामान्य रिपोर्ट पर तुरंत थाने का एक स्थायी क्रम नंबर चढ़ जाता है, जबकि जीरो एफआईआर की शुरुआत हमेशा शून्य से होती है.

इमरजेंसी और गंभीर मामलों में क्यों वरदान है जीरो एफआईआर?

अपराध की दुनिया में कई बार शुरुआती कुछ घंटे पीड़ित की जान बचाने या न्याय दिलाने के लिहाज से सबसे ज्यादा अहम होते हैं. किडनैपिंग, गंभीर मारपीट, यौन उत्पीड़न या अन्य संवेदनशील मामलों में यदि पुलिस यह कहकर वक्त बर्बाद करे कि घटना दूसरे जिले या राज्य की है, तो अपराधी को फायदा मिल सकता है. इसी कागजी अड़चन और पुलिसिया लापरवाही को खत्म करने के लिए इस नियम को बेहद मजबूत बनाया गया है. इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित को थाने की हदबंदी के चक्कर में न उलझना पड़े और पुलिस फौरन अपनी शुरुआती कार्रवाई शुरू कर सके.





क्यों बनाई गई जीरो एफआईआर?

जीरो एफआईआर के इस प्रावधान को कानूनी रूप से बेहद कड़ा और प्रभावी बनाने के पीछे देश का एक बहुत बड़ा दर्दनाक अतीत जुड़ा हुआ है. दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए बहुचर्चित निर्भया कांड के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर आवाज उठी थी. उस समय न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए साल 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था. इसी संशोधन के जरिए जीरो एफआईआर के नियम को वैधानिक ताकत मिली. सुप्रीम कोर्ट और देश के तमाम कानूनी दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर कोई गंभीर पीड़ित थाने पहुंचता है और पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना करती है, तो उस लापरवाह अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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