BJP अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान पर इमरान मसूद बोले, 'अगर राहुल गांधी...'

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर 'विदेशी टूलकिट गिरोह' की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया था. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को डर सता रहा है.

इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में ये भी सवाल किया, ''अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक 'टूलकिट' हैं तो फिर आप सरकार में क्या कर रहे हैं?'' समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा, ''सब प्रोसेस में है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा.''

#WATCH | Saharanpur, Uttar Pradesh: On BJP national president Nitin Nabin's statement, Congress MP Imran Masood says, "... Nitin Ji's statement clearly shows their fear. If Rahul Gandhi is a toolkit, then what are you doing in the government?" https://t.co/InyrqqF9Wh — ANI (@ANI) October 18, 2026

राहुल गांधी देश के विकास की छवि को कमजोर कर रहे- नितिन नवीन

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार (17 अक्टूबर) को आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और उनकी टीम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रही है और देश के विकास की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. गौरतलब है कि विपक्षी नेता, छात्र संगठन और कार्यकर्ता SIR में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

'राहुल गांधी भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे'

नितिन नवीन ने कहा, ‘‘विपक्ष, खासकर कांग्रेस अपनी हार के लिए निर्वाचन संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराकर जनादेश का अपमान कर रहा है. राहुल गांधी विदेशी टूलकिट गिरोह की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं.’’ उन्होंने बैलेट पेपर के जरिए मतदान की व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग की भी आलोचना की.

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