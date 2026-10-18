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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान पर इमरान मसूद बोले, 'अगर राहुल गांधी...'

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान पर इमरान मसूद बोले, 'अगर राहुल गांधी...'

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राहुल गांधी विदेशी टूलकिट गिरोह की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, इस पर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर 'विदेशी टूलकिट गिरोह' की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया था. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को डर सता रहा है. 

इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में ये भी सवाल किया, ''अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक 'टूलकिट' हैं तो फिर आप सरकार में क्या कर रहे हैं?'' समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा, ''सब प्रोसेस में है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा.''

राहुल गांधी देश के विकास की छवि को कमजोर कर रहे- नितिन नवीन

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार (17 अक्टूबर) को आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और उनकी टीम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रही है और देश के विकास की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. गौरतलब है कि विपक्षी नेता, छात्र संगठन और कार्यकर्ता SIR में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

'राहुल गांधी भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे'

नितिन नवीन ने कहा, ‘‘विपक्ष, खासकर कांग्रेस अपनी हार के लिए निर्वाचन संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराकर जनादेश का अपमान कर रहा है. राहुल गांधी विदेशी टूलकिट गिरोह की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं.’’ उन्होंने बैलेट पेपर के जरिए मतदान की व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग की भी आलोचना की. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 18 Oct 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Nitin Nabin IMRAN MASOOD
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