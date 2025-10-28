हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Silver Wire In Indian Currency: क्या भारतीय नोटों के बीच में चांदी का तार लगा होता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच

Silver Wire In Indian Currency: क्या भारतीय नोटों के बीच में चांदी का तार लगा होता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच

Silver Wire In Indian Currency: आप सभी ने भारतीय नोटों के बीच में एक चमकदार और पतला सा तार जरूर देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तार किस चीज से बना होता है? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Oct 2025 05:23 PM (IST)
Silver Wire In Indian Currency: आप सभी ने भारतीय नोटों के बीच में एक चमकदार और पतला सा तार जरूर देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तार किस चीज से बना होता है? आइए जानते हैं.

Silver Wire In Indian Currency: जब भी आपने भारतीय नोट को गौर से देखा होगा तो आपको उसमें एक पतली चमकदार तार जैसी रेखा देखने को मिली होगी. कई लोगों का ऐसा मानना है कि यह तार चांदी का है, लेकिन यह सच नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच और आखिरी है तार किस चीज से बना होता है.

1/6
यह चमकदार तार चांदी से नहीं बना होता. यह एक खास पॉलिएस्टर आधारित पदार्थ होता है जिस पर धातु की परत होती है. इसी वजह से यह चमकदार और चांदी जैसा दिखता है.
यह चमकदार तार चांदी से नहीं बना होता. यह एक खास पॉलिएस्टर आधारित पदार्थ होता है जिस पर धातु की परत होती है. इसी वजह से यह चमकदार और चांदी जैसा दिखता है.
2/6
यह तार भारतीय बैंक नोट की प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं में से एक है. इस तार की मदद से लोगों और मशीनों को असली और नकली नोट में अंतर करने में मदद मिलती है.
यह तार भारतीय बैंक नोट की प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं में से एक है. इस तार की मदद से लोगों और मशीनों को असली और नकली नोट में अंतर करने में मदद मिलती है.
3/6
यह धागा मशीन रीडेबल है और साथ ही पराबैंगनी रोशनी में पीले रंग में चमकता है. यह विशेषता बैंकों और एटीएम को लेनदेन के दौरान नोटों की असली और नकली जांच का सत्यापन करने में मदद करती है.
यह धागा मशीन रीडेबल है और साथ ही पराबैंगनी रोशनी में पीले रंग में चमकता है. यह विशेषता बैंकों और एटीएम को लेनदेन के दौरान नोटों की असली और नकली जांच का सत्यापन करने में मदद करती है.
4/6
पुराने नोटों में यह तार कागज के अंदर धंसा होता था और सिर्फ प्रकाश में रखने पर ही दिखता था. लेकिन नए नोटों में यह तार आंशिक रूप से सतह पर भी दिखाई देता है और नोट के अंदर भी छिपा होता है.
पुराने नोटों में यह तार कागज के अंदर धंसा होता था और सिर्फ प्रकाश में रखने पर ही दिखता था. लेकिन नए नोटों में यह तार आंशिक रूप से सतह पर भी दिखाई देता है और नोट के अंदर भी छिपा होता है.
5/6
₹100 और उससे ज्यादा मूल्य के नोटों में तार तिरछा करने पर हरे से नीले रंग में बदल जाता है. इसकी यही विशेषता असली मुद्रा की नकल करने की कोशिश करने वाले जालसाजों के लिए मुश्किलों को बढ़ा देती है.
₹100 और उससे ज्यादा मूल्य के नोटों में तार तिरछा करने पर हरे से नीले रंग में बदल जाता है. इसकी यही विशेषता असली मुद्रा की नकल करने की कोशिश करने वाले जालसाजों के लिए मुश्किलों को बढ़ा देती है.
6/6
नए नोटों में स्तर पर भारत और आरबीआई शब्द भी छपा हुआ है. यह सिर्फ प्रकाश में सावधानीपूर्वक देखने पर ही दिखाई देता है.
नए नोटों में स्तर पर भारत और आरबीआई शब्द भी छपा हुआ है. यह सिर्फ प्रकाश में सावधानीपूर्वक देखने पर ही दिखाई देता है.
Published at : 28 Oct 2025 05:23 PM (IST)
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
वीडियोज

Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
जनरल नॉलेज
भारत के इस लड़के ने दुबई में जीती 240 करोड़ की लॉटरी, इसे कितना देना होगा टैक्स?
भारत के इस लड़के ने दुबई में जीती 240 करोड़ की लॉटरी, इसे कितना देना होगा टैक्स?
यूटिलिटी
बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज
बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज
हेल्थ
Pancreas warning signs: आपका पैन्क्रियाज ठीक से काम कर रहा या नहीं, ये होते हैं 5 वार्निंग साइन
आपका पैन्क्रियाज ठीक से काम कर रहा या नहीं, ये होते हैं 5 वार्निंग साइन
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'RJD में वापसी की बात झूठ है'- Tej Pratap
Bihar Election 2025: 'RJD में वापसी की बात झूठ है'- Tej Pratap
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
