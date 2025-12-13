यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली औरतों में चीनी महिलाएं दूसरे नंबर पर हैं. उनकी संख्या में बड़ी मात्रा में स्टूडेंट, स्किल्ड वर्कर इमीग्रेंट्स और मजबूत एशियाई कम्युनिटी वाले अमेरिकी शहरों में बसने वाले परिवार शामिल हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 44,829 बच्चों को चीनी महिलाओं ने जन्म दिया है.