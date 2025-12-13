एक्सप्लोरर
Birth Tourism: किस देश की महिलाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा करती हैं बच्चे, किस नंबर पर है भारत?
Birth Tourism: हाल ही में भारत में यूएस एम्बेसी ने बर्थ टूरिज्म को लेकर वीजा एप्लीकेंट को चेतावनी दी है. आइए जानते हैं अमेरिका में सबसे ज्यादा किस देश की ओर से बच्चों को जन्म देती हैं.
Birth Tourism: यूनाइटेड स्टेट्स में बर्थ टूरिज्म पर कड़ी नजर रखी जा रही है. भारत में यूएस एम्बेसी के इंडिया वीजा एप्लीकेंट को चेतावनी देने के बाद एक सवाल यह उठ रहा है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा किस देश की औरतें बच्चों को जन्म देती है. आइए जानते हैं इस मामले में कौन सा देश है सबसे आगे.
1/6
2/6
Published at : 13 Dec 2025 08:21 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश की महिलाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा करती हैं बच्चे, किस नंबर पर है भारत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कतर में 100000 कतरी रियाल की सैलरी तो भारत में कितनी होगी रकम, कैसे हो जाएंगे मालामाल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?
जनरल नॉलेज
6 Photos
अमेरिका और चीन नहीं, इस देश को माना जा रहा AI का फ्यूचर बादशाह, जानें क्यों है ऐसा अनुमान?
जनरल नॉलेज
7 Photos
कहां से कहां तक चलेगी हाईड्रोजन ट्रेन, जानें शताब्दी-वंदे भारत जैसी दूसरी ट्रेनों से कितनी है अलग?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप की कोशिश हुई बेकार, थाईलैंड ने फिर शुरू की बमबारी, कंबोडिया का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा शुरू, SIR को लेकर हंगामे के आसार
बॉलीवुड
'धुरंधर' नहीं थमने वाली, रिलीज के 8वें दिन भी खूब छापे नोट, तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion