Birth Tourism: किस देश की महिलाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा करती हैं बच्चे, किस नंबर पर है भारत?

Birth Tourism: किस देश की महिलाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा करती हैं बच्चे, किस नंबर पर है भारत?

Birth Tourism: हाल ही में भारत में यूएस एम्बेसी ने बर्थ टूरिज्म को लेकर वीजा एप्लीकेंट को चेतावनी दी है. आइए जानते हैं अमेरिका में सबसे ज्यादा किस देश की ओर से बच्चों को जन्म देती हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Dec 2025 08:21 AM (IST)
Birth Tourism: हाल ही में भारत में यूएस एम्बेसी ने बर्थ टूरिज्म को लेकर वीजा एप्लीकेंट को चेतावनी दी है. आइए जानते हैं अमेरिका में सबसे ज्यादा किस देश की ओर से बच्चों को जन्म देती हैं.

Birth Tourism: यूनाइटेड स्टेट्स में बर्थ टूरिज्म पर कड़ी नजर रखी जा रही है. भारत में यूएस एम्बेसी के इंडिया वीजा एप्लीकेंट को चेतावनी देने के बाद एक सवाल यह उठ रहा है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा किस देश की औरतें बच्चों को जन्म देती है. आइए जानते हैं इस मामले में कौन सा देश है सबसे आगे.

1/6
अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिकन औरतें बच्चों को जन्म देती हैं. यह कुल जन्मों का लगभग 32% हिस्सा है. उनके माइग्रेशन का लंबा इतिहास, ज्योग्राफिकल नजदीकी और बड़ी आबादी इसमें योगदान देती है. अगर नंबर में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 2,87,052 बच्चों को मैक्सिकन महिलाओं ने जन्म दिया है.
अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिकन औरतें बच्चों को जन्म देती हैं. यह कुल जन्मों का लगभग 32% हिस्सा है. उनके माइग्रेशन का लंबा इतिहास, ज्योग्राफिकल नजदीकी और बड़ी आबादी इसमें योगदान देती है. अगर नंबर में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 2,87,052 बच्चों को मैक्सिकन महिलाओं ने जन्म दिया है.
2/6
यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली औरतों में चीनी महिलाएं दूसरे नंबर पर हैं. उनकी संख्या में बड़ी मात्रा में स्टूडेंट, स्किल्ड वर्कर इमीग्रेंट्स और मजबूत एशियाई कम्युनिटी वाले अमेरिकी शहरों में बसने वाले परिवार शामिल हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 44,829 बच्चों को चीनी महिलाओं ने जन्म दिया है.
यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली औरतों में चीनी महिलाएं दूसरे नंबर पर हैं. उनकी संख्या में बड़ी मात्रा में स्टूडेंट, स्किल्ड वर्कर इमीग्रेंट्स और मजबूत एशियाई कम्युनिटी वाले अमेरिकी शहरों में बसने वाले परिवार शामिल हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 44,829 बच्चों को चीनी महिलाओं ने जन्म दिया है.
Published at : 13 Dec 2025 08:21 AM (IST)
Birth Tourism US Births Foreign-born Births

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
