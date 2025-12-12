एक्सप्लोरर
Birth Tourism: क्या होता है बर्थ टूरिज्म, जिसे रोकने का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप?
Birth Tourism: डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को वीजा ना देने का फैसला लिया है. आइए जानते हैं क्या होता है बर्थ टूरिज्म और क्यों लिया गया यह फैसला.
Birth Tourism: भारत में यूएस एम्बेसी ने चेतावनी दी है कि जो भी टूरिस्ट वीजा एप्लीकेंट अमेरिका में बच्चों को जन्म देना चाहते हैं उन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. दरअसल यह फैसला बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए लिया गया है. एम्बेसी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ नए जन्मे बच्चों के लिए अमेरिकन सिटिजनशिप पाने के लिए यूएस जाना वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल माना जाता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बर्थ टूरिज्म आखिर क्या होता है.
Published at : 12 Dec 2025 07:05 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
