14वें अमेंडमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स की धरती पर पैदा होने वाला कोई भी बच्चा ऑटोमैटिकली यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन बन जाता है. फिर चाहे उसके माता-पिता का इमीग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो. यह कानून जिसे जन्मजात नागरिकता कहा जाता है, उन परिवारों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा है जो अपने बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं.