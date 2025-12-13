हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2027 Census India: अगर जनगणना के दौरान जानकारी देने से मना कर दे कोई नागरिक, क्या इस पर भी होती है सजा?

2027 Census India: अगर जनगणना के दौरान जानकारी देने से मना कर दे कोई नागरिक, क्या इस पर भी होती है सजा?

2027 Census India: भारत में 2027 की जनगणना को लेकर तैयारी चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई नागरिक जनगणना में जानकारी देने से मना कर दे तो उसे क्या सजा मिलेगी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Dec 2025 04:06 PM (IST)
2027 Census India: भारत में 2027 की जनगणना को लेकर तैयारी चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई नागरिक जनगणना में जानकारी देने से मना कर दे तो उसे क्या सजा मिलेगी.

2027 Census India: भारत 2027 की जनगणना की तैयारी कर रहा है. आपको बता दें कि यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी. जिस तरफ सरकार तेजी, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा पर जोर दे रही है, वहीं एक सवाल लोगों के बीच खड़ा हो रहा है कि क्या हो अगर जनगणना के दौरान कोई जानकारी देने से मना कर दें. क्या ऐसे मामले में उस नागरिक को कोई सजा होगी? आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत के हर नागरिक को जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर जानकारी देना कानूनी रूप से जरूरी है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनगणना में हिस्सा लेना अनिवार्य है.
जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत के हर नागरिक को जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर जानकारी देना कानूनी रूप से जरूरी है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनगणना में हिस्सा लेना अनिवार्य है.
अगर कोई भी नागरिक जानबूझकर जनगणना के सवालों का जवाब देने से मना करता है तो उसे जनगणना अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा. कानून अधिकारियों को ऐसे इनकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है.
अगर कोई भी नागरिक जानबूझकर जनगणना के सवालों का जवाब देने से मना करता है तो उसे जनगणना अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा. कानून अधिकारियों को ऐसे इनकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है.
Published at : 13 Dec 2025 04:06 PM (IST)
