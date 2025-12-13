एक्सप्लोरर
2027 Census India: अगर जनगणना के दौरान जानकारी देने से मना कर दे कोई नागरिक, क्या इस पर भी होती है सजा?
2027 Census India: भारत में 2027 की जनगणना को लेकर तैयारी चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई नागरिक जनगणना में जानकारी देने से मना कर दे तो उसे क्या सजा मिलेगी.
2027 Census India: भारत 2027 की जनगणना की तैयारी कर रहा है. आपको बता दें कि यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी. जिस तरफ सरकार तेजी, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा पर जोर दे रही है, वहीं एक सवाल लोगों के बीच खड़ा हो रहा है कि क्या हो अगर जनगणना के दौरान कोई जानकारी देने से मना कर दें. क्या ऐसे मामले में उस नागरिक को कोई सजा होगी? आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
1/6
2/6
Published at : 13 Dec 2025 04:06 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अगर जनगणना के दौरान जानकारी देने से मना कर दे कोई नागरिक, क्या इस पर भी होती है सजा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश की महिलाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा करती हैं बच्चे, किस नंबर पर है भारत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कतर में 100000 कतरी रियाल की सैलरी तो भारत में कितनी होगी रकम, कैसे हो जाएंगे मालामाल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
क्रिकेट
21 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, लिविंगस्टन को मिले 18.5 करोड़; ऑक्शन में KKR ने खरीदे बड़े सितारे
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion