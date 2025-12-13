इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर स्रोत इसके सदस्य देशों द्वारा दिए गए कोटा सब्सक्रिप्शन से आता है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाले हर देश को एक तय राशि का योगदान देना होता है. इसे कोटा कहा जाता है. इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संकट में फंसे देशों को लोन देने के लिए करता है.