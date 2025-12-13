हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IMF Funding: दुनिया को कर्ज देता रहता है IMF, लेकिन इसके पास कहां से आता है पैसा?

IMF Funding: दुनिया को कर्ज देता रहता है IMF, लेकिन इसके पास कहां से आता है पैसा?

IMF Funding: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुसीबत से घिरे हुए देशों को पैसा देता रहता है. आइए जानते हैं की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा कहां से आता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Dec 2025 06:29 PM (IST)
IMF Funding: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुसीबत से घिरे हुए देशों को पैसा देता रहता है. आइए जानते हैं की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा कहां से आता है.

IMF Funding: जब देशों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अक्सर आखिरी उपाय के तौर पर ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संकट से घिरे हुए देशों को पैसा देता रहता है तो उसे वह पैसा कहां से मिलता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर स्रोत इसके सदस्य देशों द्वारा दिए गए कोटा सब्सक्रिप्शन से आता है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाले हर देश को एक तय राशि का योगदान देना होता है. इसे कोटा कहा जाता है. इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संकट में फंसे देशों को लोन देने के लिए करता है.
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर स्रोत इसके सदस्य देशों द्वारा दिए गए कोटा सब्सक्रिप्शन से आता है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाले हर देश को एक तय राशि का योगदान देना होता है. इसे कोटा कहा जाता है. इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संकट में फंसे देशों को लोन देने के लिए करता है.
कोटा सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है. यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर वोटिंग पावर भी तय करते हैं. जो देश ज्यादा योगदान देते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फैसलों, लोन अप्रूवल और पॉलिसी दिशा में उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है.
कोटा सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है. यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर वोटिंग पावर भी तय करते हैं. जो देश ज्यादा योगदान देते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फैसलों, लोन अप्रूवल और पॉलिसी दिशा में उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है.
Published at : 13 Dec 2025 06:29 PM (IST)
