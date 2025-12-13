एक्सप्लोरर
IMF Funding: दुनिया को कर्ज देता रहता है IMF, लेकिन इसके पास कहां से आता है पैसा?
IMF Funding: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुसीबत से घिरे हुए देशों को पैसा देता रहता है. आइए जानते हैं की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा कहां से आता है.
IMF Funding: जब देशों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अक्सर आखिरी उपाय के तौर पर ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संकट से घिरे हुए देशों को पैसा देता रहता है तो उसे वह पैसा कहां से मिलता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Published at : 13 Dec 2025 06:29 PM (IST)
