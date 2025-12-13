IPL में नौकरी करने के लिए कहां मिलती है डिटेल, कितनी योग्यता होनी बेहद जरूरी?

इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गया है. यह खेल, बिजनेस और एंटरटेनमेंट का एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है. आईपीएल को मैनेज करने के लिए बड़ी टीम काम करती है, जिसमें मैनेजमेंट, मीडिया, मार्केटिंग और ऑपरेशंस जैसे कई डिविजन शामिल होते हैं. यही वजह है कि युवाओं के मन में यह सवाल उठता है कि आईपीएल में नौकरी कैसे मिलती है और इसके लिए जानकारी कहां से मिल सकती है.