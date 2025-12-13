एक्सप्लोरर
IPL में नौकरी करने के लिए कहां मिलती है डिटेल, कितनी योग्यता होनी बेहद जरूरी?
आईपीएल में नौकरी पाने के लिए आपको अपनी योग्यता, अनुभव और स्किल का उपयोग करना होगा. आप BCCI की आधिकारिक वेबसाइट, टीमों की आधिकारिक वेबसाइट और जॉब पोर्टल पर नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
जब भी भारत में आईपीएल की शुरुआत होती है, सभी क्रिकेट लवर्स आईपीएल के रंग में रंग जाते हैं. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर करीब 1 अरब लोगों ने आईपीएल के मैच देखे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है.
Published at : 13 Dec 2025 05:42 PM (IST)
