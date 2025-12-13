IPL में नौकरी करने के लिए कहां मिलती है डिटेल, कितनी योग्यता होनी बेहद जरूरी?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीIPL में नौकरी करने के लिए कहां मिलती है डिटेल, कितनी योग्यता होनी बेहद जरूरी?

आईपीएल में नौकरी पाने के लिए आपको अपनी योग्यता, अनुभव और स्किल का उपयोग करना होगा. आप BCCI की आधिकारिक वेबसाइट, टीमों की आधिकारिक वेबसाइट और जॉब पोर्टल पर नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Dec 2025 05:42 PM (IST)
जब भी भारत में आईपीएल की शुरुआत होती है, सभी क्रिकेट लवर्स आईपीएल के रंग में रंग जाते हैं. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर करीब 1 अरब लोगों ने आईपीएल के मैच देखे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है.

इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गया है. यह खेल, बिजनेस और एंटरटेनमेंट का एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है. आईपीएल को मैनेज करने के लिए बड़ी टीम काम करती है, जिसमें मैनेजमेंट, मीडिया, मार्केटिंग और ऑपरेशंस जैसे कई डिविजन शामिल होते हैं. यही वजह है कि युवाओं के मन में यह सवाल उठता है कि आईपीएल में नौकरी कैसे मिलती है और इसके लिए जानकारी कहां से मिल सकती है.
अगर आप आईपीएल में नौकरी करना चाहते हैं, चाहे वह कैमरा पर्सन, मैनेजमेंट, मीडिया, मार्केटिंग या किसी अन्य फील्ड से जुड़ी हो, तो इसके लिए BCCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना जरूरी होता है. bcci.tv/jobs पर आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी आधिकारिक नौकरियों की जानकारी साझा की जाती है.
Published at : 13 Dec 2025 05:42 PM (IST)
