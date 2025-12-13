ट्रांसफर होने पर IAS अफसरों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी से अलग कितना मिलता है पैसा?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि जब सरकार किसी आईएएस अधिकारी का एक जगह से दूसरी जगह तबादला करती है, तो क्या अधिकारी को ट्रांसफर से जुड़े सभी खर्च खुद उठाने पड़ते हैं या सरकार उन्हें कोई सुविधाएं भी देती है. सच्चाई यह है कि ट्रांसफर के दौरान सरकार अधिकारियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है.