शेर ही क्यों होता है जंगल का राजा, हाथी, चीता या भालू क्यों नहीं?

शेर अपने झुंड में रहता है, जिसे प्राइड कहा जाता है. वह अपने झुंड की रखवाली करता है, चाहे वह दूसरे शेर से हो या कोई और खतरा हो, ताकि उसके झुंड के सभी सदस्य सुरक्षित रहें. इसलिए हम कह सकते हैं कि शेर में लीडरशिप क्वालिटी होती है.