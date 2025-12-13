एक्सप्लोरर
शेर ही क्यों होता है जंगल का राजा, हाथी, चीता या भालू क्यों नहीं?
शेर जंगल का राजा है क्योंकि वह ताकतवर, साहसी और नेतृत्व करने वाला जानवर है. वह अपने झुंड की रखवाली करता है और अपने इलाके पर राज करता है.
आपने अक्सर कहानियों और किस्सों में शेर को ही जंगल का राजा के रूप में सुना होगा, लेकिन क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? जबकि शेर के अलावा जंगल में भालू, चीता और हाथी जैसे कई ताकतवर जानवर भी मौजूद होते हैं.
Published at : 13 Dec 2025 12:44 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
