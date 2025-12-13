हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शेर ही क्यों होता है जंगल का राजा, हाथी, चीता या भालू क्यों नहीं?

शेर ही क्यों होता है जंगल का राजा, हाथी, चीता या भालू क्यों नहीं?

शेर जंगल का राजा है क्योंकि वह ताकतवर, साहसी और नेतृत्व करने वाला जानवर है. वह अपने झुंड की रखवाली करता है और अपने इलाके पर राज करता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Dec 2025 12:44 PM (IST)
शेर जंगल का राजा है क्योंकि वह ताकतवर, साहसी और नेतृत्व करने वाला जानवर है. वह अपने झुंड की रखवाली करता है और अपने इलाके पर राज करता है.

आपने अक्सर कहानियों और किस्सों में शेर को ही जंगल का राजा के रूप में सुना होगा, लेकिन क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? जबकि शेर के अलावा जंगल में भालू, चीता और हाथी जैसे कई ताकतवर जानवर भी मौजूद होते हैं.

सदियों से शेर को शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक माना गया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके व्यवहार, दबदबे और समूह पर नियंत्रण जैसे कई कारण हैं.
सदियों से शेर को शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक माना गया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके व्यवहार, दबदबे और समूह पर नियंत्रण जैसे कई कारण हैं.
शेर अपने झुंड में रहता है, जिसे प्राइड कहा जाता है. वह अपने झुंड की रखवाली करता है, चाहे वह दूसरे शेर से हो या कोई और खतरा हो, ताकि उसके झुंड के सभी सदस्य सुरक्षित रहें. इसलिए हम कह सकते हैं कि शेर में लीडरशिप क्वालिटी होती है.
शेर अपने झुंड में रहता है, जिसे प्राइड कहा जाता है. वह अपने झुंड की रखवाली करता है, चाहे वह दूसरे शेर से हो या कोई और खतरा हो, ताकि उसके झुंड के सभी सदस्य सुरक्षित रहें. इसलिए हम कह सकते हैं कि शेर में लीडरशिप क्वालिटी होती है.
King Lion Jungle Strength Courage Lion Power

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

