Qatar Riyal: कतर में 100000 कतरी रियाल की सैलरी तो भारत में कितनी होगी रकम, कैसे हो जाएंगे मालामाल?
Qatar Riyal: कतर की करेंसी काफी मजबूत है. आइए जानते हैं कि अगर कतर में 1 लाख रियाल कमाए जाएं तो भारत में उनकी कीमत कितनी होगी.
Qatar Riyal: खाड़ी देश ज्यादा सैलरी और टैक्स फ्री इनकम के लिए जाने जाते हैं. इसी वजह से एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि अगर कतर में किसी की सैलरी एक लाख कतरी रियाल है तो भारत में आने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. दरअसल कतर की करेंसी काफी मजबूत है और उसकी इकॉनमी भी डॉलर पर टिकी है. तो आइए जानते हैं की कतर के 100000 रियाल भारत में कितने होंगे.
Published at : 13 Dec 2025 06:56 AM (IST)
