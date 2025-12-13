हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Road Markings: सड़कों पर क्यों बनाई जाती है सफेद और पीली पट्टी, जानें क्या है दोनों में अंतर

Road Markings: सड़कों पर क्यों बनाई जाती है सफेद और पीली पट्टी, जानें क्या है दोनों में अंतर

Road Markings: गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान सड़क पर बनी हुई सफेद और पीली लाइनों पर जरूर गया होगा. आइए जानते हैं क्या होता है दोनों का मतलब और क्या है दोनों के बीच का अंतर.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Dec 2025 07:24 PM (IST)
Road Markings: गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान सड़क पर बनी हुई सफेद और पीली लाइनों पर जरूर गया होगा. आइए जानते हैं क्या होता है दोनों का मतलब और क्या है दोनों के बीच का अंतर.

Road Markings: जब भी आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपने सड़क पर बनी हुई सफेद और पीली लाइनें जरूर देखें होगी. यह रोड मार्किंग ड्राइवरों को गाइड करने में मदद करती हैं. आइए जानते हैं क्या होता है इन दोनों लाइनों का मतलब और दोनों में फर्क.

सफेद और पीली लाइनें ऑफिशियल रोड मार्किंग के तहत आती हैं. वे ड्राइवरों को लेन अनुशासन, ट्रेफिक फ्लो, ओवरटेकिंग के नियम और सड़क की सीमाओं को समझने में मदद करती हैं.
सफेद और पीली लाइनें ऑफिशियल रोड मार्किंग के तहत आती हैं. वे ड्राइवरों को लेन अनुशासन, ट्रेफिक फ्लो, ओवरटेकिंग के नियम और सड़क की सीमाओं को समझने में मदद करती हैं.
सफेद लाइन आमतौर पर उन सड़कों पर इस्तेमाल होती हैं जहां पर गाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे हाईवे, शहर की सड़क और फ्लाइओवर. इसका काम लेन को अलग करना और यह पक्का करना है कि ड्राइवर अपनी तय जगह पर ही रहे.
सफेद लाइन आमतौर पर उन सड़कों पर इस्तेमाल होती हैं जहां पर गाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे हाईवे, शहर की सड़क और फ्लाइओवर. इसका काम लेन को अलग करना और यह पक्का करना है कि ड्राइवर अपनी तय जगह पर ही रहे.
Published at : 13 Dec 2025 07:24 PM (IST)
