एक्सप्लोरर
Road Markings: सड़कों पर क्यों बनाई जाती है सफेद और पीली पट्टी, जानें क्या है दोनों में अंतर
Road Markings: गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान सड़क पर बनी हुई सफेद और पीली लाइनों पर जरूर गया होगा. आइए जानते हैं क्या होता है दोनों का मतलब और क्या है दोनों के बीच का अंतर.
Road Markings: जब भी आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपने सड़क पर बनी हुई सफेद और पीली लाइनें जरूर देखें होगी. यह रोड मार्किंग ड्राइवरों को गाइड करने में मदद करती हैं. आइए जानते हैं क्या होता है इन दोनों लाइनों का मतलब और दोनों में फर्क.
1/6
2/6
Published at : 13 Dec 2025 07:24 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
ट्रांसफर होने पर IAS अफसरों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी से अलग कितना मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
अगर जनगणना के दौरान जानकारी देने से मना कर दे कोई नागरिक, क्या इस पर भी होती है सजा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश की महिलाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा करती हैं बच्चे, किस नंबर पर है भारत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कतर में 100000 कतरी रियाल की सैलरी तो भारत में कितनी होगी रकम, कैसे हो जाएंगे मालामाल?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
क्रिकेट
पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion