असम में बहुविवाह पर लगाया गया बैन, क्या मुसलमान भी नहीं कर पाएंगे एक से ज्यादा शादी?
अब असम में एक से ज्यादा शादी करने पर अब जेल की सजा मिलेगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि यह कानून समान रूप से सभी पर लागू किया जाएगा. आइए जानें कि क्या इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं.
असम में अब एक से ज्यादा शादी करना सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि कानूनी अपराध भी बन गया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने ऐसा कानून लाने की तैयारी कर ली है जो सदियों से चली आ रही परंपराओं पर सवाल खड़ा करेगा. अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये कानून हर धर्म पर समान रूप से लागू होगा? और क्या मुसलमान समुदाय के लोगों को भी अब एक ही शादी की इजाजत होगी? इस फैसले से पूरे राज्य में बहस छिड़ गई है. चलिए जानें.
Published at : 11 Nov 2025 12:29 PM (IST)
असम में बहुविवाह पर लगाया गया बैन, क्या मुसलमान भी नहीं कर पाएंगे एक से ज्यादा शादी?
असम में बहुविवाह पर लगाया गया बैन, क्या मुसलमान भी नहीं कर पाएंगे एक से ज्यादा शादी?
