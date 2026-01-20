एक्सप्लोरर
Twitter Earnings: ट्विटर पर एक पोस्ट से कितनी होती है कमाई, जानें कब मिलते हैं पैसे?
Twitter Earnings: ट्विटर क्रिएटर्स को अच्छा खासा पैसा देता है. आइए जानते हैं कि ट्विटर से कितनी कमाई होती है और यह पैसा अकाउंट में कैसे आता है.
Twitter Earnings: एलन मस्क ने 2026 को क्रिएटर का साल बताया है और एक्स (पहले ट्विटर) अब सिर्फ राय, मीम्स या ब्रेकिंग न्यूज की जगह नहीं रहा बल्कि कमाई का एक जरिया बन चुका है. आइए जानते हैं की ट्विटर पर एक पोस्ट से असल में कितनी कमाई कर सकते हैं और यह पैसा अकाउंट में कब आता है.
1/6
2/6
Published at : 20 Jan 2026 04:15 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
स्पेस में अगर पैदा हो बच्चा तो कैसा होगा उसका शरीर, क्या उसमें होंगी एलियंस की शक्तियां
जनरल नॉलेज
7 Photos
15 अगस्त से कितना अलग होता है 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का तरीका, आजादी से जुड़ा है इतिहास
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे काम करता है इंटरनेट, जानें बिना तारों के मोबाइल तक कैसे पहुंचती है इंटरनेट स्पीड
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
महाराष्ट्र
सत्ता का खेल, उद्धव ठाकरे को झटका! पार्षद हुए 'नॉट रिचेबल', अब शिंदे गुट ने किया बड़ा दावा
इंडिया
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion