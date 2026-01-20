ट्विटर पर पैसा मुख्य रूप से ऐड रिवेन्यू शेयरिंग से आता है. इसकी कैलकुलेशन सिर्फ लाइक या फिर कमेंट के बजाय वेरीफाइड इंप्रेशन के आधार पर की जाती है. 2026 में क्रिएटर को हर 10 लाख वेरीफाइड इंप्रेशंस पर लगभग $5 से 10 डॉलर मिलते हैं. इसकी औसत लगभग $8.50 है. यानी की ₹700. इसका मतलब है कि एक वायरस पोस्ट से कमाई हो सकती है. लेकिन कम रिच वाली पोस्ट से काफी कम या फिर बिल्कुल भी कमाई नहीं होती.